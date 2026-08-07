O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui condenou, nesta quinta-feira (6), Luciano Rodrigo Prates de Andrade a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela tentativa de homicídio contra Aparecido Mendes de Souza, então com 43 anos. O crime ocorreu em fevereiro de 2022 e envolveu disparos de arma de fogo em via pública.

O julgamento foi presidido pelo juiz Juliano Santos de Lima, da 1ª Vara Criminal de Birigui. O Conselho de Sentença reconheceu que Luciano foi o autor dos disparos, agiu com intenção de matar e praticou o crime por motivo fútil. A qualificadora de emprego de meio que gerou perigo comum, porém, foi afastada pelos jurados.

Na acusação, o Ministério Público foi representado pelo promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes, que sustentou a condenação por tentativa de homicídio qualificado e pediu o afastamento da qualificadora relacionada ao perigo comum. A defesa, conduzida pela advogada Keilla Dias Takahashi, sustentou a inexistência de intenção de matar, pediu a desclassificação para lesão corporal e defendeu o afastamento das qualificadoras.