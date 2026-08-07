A Polícia Militar Rodoviária e o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) realizaram, na manhã desta sexta-feira (7), uma operação conjunta para fiscalizar veículos que transportam produtos perigosos em Araçatuba.
A fiscalização ocorreu em frente à Base do Policiamento Rodoviário, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300). Durante a ação, vários conjuntos veiculares foram abordados, principalmente os utilizados no transporte de combustíveis.
Os agentes do Ipem-SP ficaram responsáveis pelas verificações relacionadas às questões metrológicas dos veículos e das cargas.
Já as equipes do Policiamento Rodoviário conferiram a documentação obrigatória, os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e os equipamentos exigidos para situações de emergência.
Também foram verificadas as condições de segurança dos veículos, aspectos técnicos e operacionais e a manutenção e conservação dos caminhões utilizados no transporte desse tipo de carga.
O transporte de produtos perigosos exige uma série de cuidados específicos devido aos riscos envolvidos em eventuais acidentes, como vazamentos, incêndios e contaminação do meio ambiente.
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