A Polícia Militar Rodoviária e o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) realizaram, na manhã desta sexta-feira (7), uma operação conjunta para fiscalizar veículos que transportam produtos perigosos em Araçatuba.

A fiscalização ocorreu em frente à Base do Policiamento Rodoviário, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300). Durante a ação, vários conjuntos veiculares foram abordados, principalmente os utilizados no transporte de combustíveis.

Os agentes do Ipem-SP ficaram responsáveis pelas verificações relacionadas às questões metrológicas dos veículos e das cargas.