08 de agosto de 2026
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LIBERAÇÃO PROVISÓRIA

Rua América do Sul é liberada após obras na Pompeu de Toledo

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Segundo o cronograma, a Rua América do Sul será novamente interditada na terça-feira (11), desta vez por um dia, para a aplicação da camada definitiva de asfalto
Segundo o cronograma, a Rua América do Sul será novamente interditada na terça-feira (11), desta vez por um dia, para a aplicação da camada definitiva de asfalto

A Rua América do Sul, no cruzamento com a Avenida Pompeu de Toledo, em Araçatuba, foi liberada ao trânsito às 14h desta sexta-feira (7). A abertura ocorreu após a conclusão de mais uma etapa das obras realizadas na avenida.

O trecho estava interditado desde terça-feira (4) para serviços de preparação do pavimento. Com a liberação, o local permanecerá com pavimentação provisória durante os próximos dias.

Segundo o cronograma, a Rua América do Sul será novamente interditada na terça-feira (11), desta vez por um dia, para a aplicação da camada definitiva de asfalto.

Outra intervenção está prevista para a primeira quinzena de setembro. A previsão é de uma nova interdição, também por um dia, para a execução da sinalização de solo.

As datas poderão ser alteradas em razão das condições climáticas ou de outras intercorrências que prejudiquem a realização dos serviços.

Os trabalhos fazem parte da etapa final da reconstrução da Avenida Pompeu de Toledo e incluem pavimentação, implantação de guias e sarjetas e melhorias na estrutura de proteção às margens do Córrego Machadinho.

Durante as próximas etapas, os motoristas que passarem pelo trecho devem ficar atentos às alterações no trânsito e à sinalização instalada no local.

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