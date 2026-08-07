A Rua América do Sul, no cruzamento com a Avenida Pompeu de Toledo, em Araçatuba, foi liberada ao trânsito às 14h desta sexta-feira (7). A abertura ocorreu após a conclusão de mais uma etapa das obras realizadas na avenida.
O trecho estava interditado desde terça-feira (4) para serviços de preparação do pavimento. Com a liberação, o local permanecerá com pavimentação provisória durante os próximos dias.
Segundo o cronograma, a Rua América do Sul será novamente interditada na terça-feira (11), desta vez por um dia, para a aplicação da camada definitiva de asfalto.
Outra intervenção está prevista para a primeira quinzena de setembro. A previsão é de uma nova interdição, também por um dia, para a execução da sinalização de solo.
As datas poderão ser alteradas em razão das condições climáticas ou de outras intercorrências que prejudiquem a realização dos serviços.
Os trabalhos fazem parte da etapa final da reconstrução da Avenida Pompeu de Toledo e incluem pavimentação, implantação de guias e sarjetas e melhorias na estrutura de proteção às margens do Córrego Machadinho.
Durante as próximas etapas, os motoristas que passarem pelo trecho devem ficar atentos às alterações no trânsito e à sinalização instalada no local.
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