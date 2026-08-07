A Rua América do Sul, no cruzamento com a Avenida Pompeu de Toledo, em Araçatuba, foi liberada ao trânsito às 14h desta sexta-feira (7). A abertura ocorreu após a conclusão de mais uma etapa das obras realizadas na avenida.

O trecho estava interditado desde terça-feira (4) para serviços de preparação do pavimento. Com a liberação, o local permanecerá com pavimentação provisória durante os próximos dias.

Segundo o cronograma, a Rua América do Sul será novamente interditada na terça-feira (11), desta vez por um dia, para a aplicação da camada definitiva de asfalto.