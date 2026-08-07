Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar após ser apontado como suspeito de furtar mercadorias durante uma feira de artesanato realizada na Praça Rui Barbosa, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (6).

Segundo informações da polícia, a equipe foi acionada pelo telefone 190 e recebeu características do suspeito e dos objetos que haviam sido levados. Durante as buscas, os policiais encontraram um homem na Rua dos Fundadores, no Jardim Paulista, carregando parte das mercadorias.

Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito teria abandonado os produtos e iniciado uma fuga. Os policiais fizeram o acompanhamento e conseguiram alcançá-lo pouco depois.