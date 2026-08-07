08 de agosto de 2026
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ARAÇATUBA

Fuga, resistência e flagrante: homem é preso após furto no centro

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Suspeito foi localizado com parte dos produtos levados de uma feira de artesanato e tentou escapar da abordagem policial
Suspeito foi localizado com parte dos produtos levados de uma feira de artesanato e tentou escapar da abordagem policial

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar após ser apontado como suspeito de furtar mercadorias durante uma feira de artesanato realizada na Praça Rui Barbosa, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (6).

Segundo informações da polícia, a equipe foi acionada pelo telefone 190 e recebeu características do suspeito e dos objetos que haviam sido levados. Durante as buscas, os policiais encontraram um homem na Rua dos Fundadores, no Jardim Paulista, carregando parte das mercadorias.

Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito teria abandonado os produtos e iniciado uma fuga. Os policiais fizeram o acompanhamento e conseguiram alcançá-lo pouco depois.

Durante a abordagem, conforme o registro da ocorrência, o homem resistiu à prisão. A equipe precisou utilizar força proporcional para contê-lo e realizar a detenção.

Os materiais recuperados foram apresentados às vítimas, e uma delas reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade.

O caso foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Araçatuba. Após analisar a ocorrência, a autoridade policial confirmou a prisão em flagrante. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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