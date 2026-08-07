Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar após ser apontado como suspeito de furtar mercadorias durante uma feira de artesanato realizada na Praça Rui Barbosa, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (6).
Segundo informações da polícia, a equipe foi acionada pelo telefone 190 e recebeu características do suspeito e dos objetos que haviam sido levados. Durante as buscas, os policiais encontraram um homem na Rua dos Fundadores, no Jardim Paulista, carregando parte das mercadorias.
Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito teria abandonado os produtos e iniciado uma fuga. Os policiais fizeram o acompanhamento e conseguiram alcançá-lo pouco depois.
Durante a abordagem, conforme o registro da ocorrência, o homem resistiu à prisão. A equipe precisou utilizar força proporcional para contê-lo e realizar a detenção.
Os materiais recuperados foram apresentados às vítimas, e uma delas reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade.
O caso foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Araçatuba. Após analisar a ocorrência, a autoridade policial confirmou a prisão em flagrante. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.
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