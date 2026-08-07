Nesta quinta-feira, 7 de agosto, é celebrado o Dia Estadual da Lei Maria da Penha, data criada para reforçar a conscientização sobre o enfrentamento da violência doméstica e familiar. Em 2026, a legislação completa duas décadas de existência e permanece como um dos principais instrumentos jurídicos de proteção às mulheres no Brasil.

O aumento da violência contra a mulher voltou a acender um sinal de alerta em Araçatuba. Dados da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) divulgados essa semana, mostram que o número de ocorrências registradas no município cresceu 61% no primeiro semestre de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado. O cenário evidencia que, apesar dos avanços conquistados pela Lei Maria da Penha, milhares de mulheres ainda convivem diariamente com diferentes formas de agressão.

Entre janeiro e junho deste ano, foram contabilizados 952 boletins de ocorrência relacionados à violência contra a mulher. No mesmo intervalo de 2025, haviam sido registradas 589 ocorrências.