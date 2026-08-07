Nesta quinta-feira, 7 de agosto, é celebrado o Dia Estadual da Lei Maria da Penha, data criada para reforçar a conscientização sobre o enfrentamento da violência doméstica e familiar. Em 2026, a legislação completa duas décadas de existência e permanece como um dos principais instrumentos jurídicos de proteção às mulheres no Brasil.
O aumento da violência contra a mulher voltou a acender um sinal de alerta em Araçatuba. Dados da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) divulgados essa semana, mostram que o número de ocorrências registradas no município cresceu 61% no primeiro semestre de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado. O cenário evidencia que, apesar dos avanços conquistados pela Lei Maria da Penha, milhares de mulheres ainda convivem diariamente com diferentes formas de agressão.
Entre janeiro e junho deste ano, foram contabilizados 952 boletins de ocorrência relacionados à violência contra a mulher. No mesmo intervalo de 2025, haviam sido registradas 589 ocorrências.
A Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006 e recebeu esse nome em homenagem à farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que sobreviveu a duas tentativas de feminicídio praticadas pelo então marido. Após anos de luta por justiça, o caso ganhou repercussão internacional e levou o Estado brasileiro a criar uma legislação específica para combater a violência doméstica.
A norma representou uma mudança histórica ao reconhecer que a violência contra a mulher não é um problema privado, mas uma violação dos direitos humanos. Além de endurecer as punições aos agressores, a lei criou mecanismos como as medidas protetivas de urgência, fortaleceu delegacias especializadas e ampliou a rede de atendimento às vítimas.
Mesmo após 20 anos, especialistas destacam que a legislação, por si só, não resolve o problema. A efetividade depende de políticas públicas, atendimento humanizado, rapidez nas medidas protetivas e, principalmente, de uma sociedade que não normalize situações de abuso e violência dentro de casa.
Para a presidenta da Associação Casa Maria de Araçatuba e Doutora em Educação, Jamilly Nicácio, uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas vítimas continua sendo o medo de denunciar. Segundo ela, muitas mulheres permanecem em relações abusivas por receio de sofrer novas agressões, perder os filhos, a moradia, a renda ou até mesmo por acreditarem que não serão acolhidas pelas instituições.
"A principal mensagem que queremos transmitir é que nenhuma mulher está sozinha. A violência nunca é culpa da vítima e pedir ajuda é um ato de coragem, não de fraqueza. É possível buscar orientação antes mesmo de formalizar uma denúncia, sempre priorizando a própria segurança", afirma Jamilly.
Ela explica que a denúncia não precisa ser o primeiro passo. Em muitos casos, o mais importante é que a mulher conheça seus direitos, compreenda os mecanismos de proteção disponíveis e construa, junto à rede de apoio, um plano seguro para romper o ciclo da violência.
Segundo a presidenta da Casa Maria, a associação atua justamente nesse momento delicado. O trabalho começa pelo acolhimento, oferecendo escuta qualificada, orientação e encaminhamento para os serviços especializados, muitas vezes de forma mais rápida do que a estrutura pública consegue atender.
"Acolhemos cada mulher respeitando seu tempo e sua realidade. Nosso objetivo é fortalecer sua autonomia, orientando sobre os caminhos disponíveis e articulando os atendimentos com assistência social, saúde, segurança pública, Defensoria Pública e Ministério Público. Romper o ciclo da violência é um processo e ninguém deve enfrentá-lo sozinha", destaca.
Além do atendimento individual, a instituição também desenvolve ações de conscientização, prevenção e articulação com órgãos públicos e entidades da sociedade civil. Para Jamilly, combater a violência exige uma atuação conjunta e permanente entre diferentes setores.
Outro desafio apontado por ela é identificar os sinais antes que a violência física aconteça. Isso porque, na maioria das vezes, os relacionamentos abusivos começam de maneira silenciosa, com atitudes de controle, manipulação emocional e isolamento da vítima.
Entre os principais sinais estão o controle sobre roupas, amizades, horários, redes sociais e localização, além do ciúme excessivo, humilhações constantes, ameaças, perseguições, controle financeiro e tentativas de afastar a mulher da família e dos amigos. Em muitos casos, esses comportamentos são confundidos com demonstrações de carinho ou proteção.
Jamilly alerta que familiares e amigos também exercem papel fundamental no enfrentamento da violência. Segundo ela, frases como "isso é problema de casal" ou "volte para ele pelos filhos" podem contribuir para que a vítima permaneça em situação de risco.
"O mais importante é acolher sem julgamento. Dizer 'eu acredito em você', 'você não tem culpa' e 'estou aqui para ajudar' faz toda a diferença. A mulher precisa encontrar um ambiente seguro para falar sobre o que está vivendo, sem pressão e sem medo de ser desacreditada", explica.
Em casos de emergência, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190. Também é possível buscar orientação pelo Ligue 180, canal nacional gratuito de atendimento às mulheres, que funciona 24 horas por dia. Em Araçatuba, a Casa da Mulher e a Associação Casa Maria integram a rede de apoio disponível para vítimas de violência.
Para Jamilly, celebrar os 20 anos da Lei Maria da Penha significa reconhecer uma das maiores conquistas da luta pelos direitos das mulheres, mas também assumir que ainda existem desafios importantes. Entre eles estão o fortalecimento das políticas públicas, a ampliação dos serviços especializados, o combate à violência psicológica e digital e a garantia de autonomia econômica para quem decide romper com o agressor.
Os números registrados em Araçatuba mostram que o enfrentamento à violência contra a mulher continua sendo uma responsabilidade coletiva. Mais do que denunciar, é necessário fortalecer a rede de proteção, ampliar o acesso à informação e garantir que nenhuma vítima precise escolher entre preservar a própria vida ou enfrentar sozinha as consequências da violência. Somente com acolhimento, políticas públicas eficientes e participação da sociedade será possível transformar estatísticas em histórias de superação e proteção.
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