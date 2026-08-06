A secretária municipal de Saúde de Araçatuba, Lucila Bistaffa, afirmou que o novo Pronto-Socorro Municipal deverá entrar em funcionamento ainda neste ano. A declaração foi dada durante entrevista à reportagem da Folha da Região, que visitou nesta quarta-feira (6) as obras da nova unidade.
Segundo a secretária, a construção está na fase final e, após a entrega da obra, ainda será necessário um período de aproximadamente 40 a 45 dias para instalação de equipamentos, conclusão da estrutura interna e preparação da equipe antes da mudança definitiva.
"Estamos agilizando tudo o que é possível para que a mudança aconteça o quanto antes. A expectativa é que o novo pronto-socorro comece a funcionar ainda este ano", afirmou.
Estrutura ampliada
De acordo com Lucila, a nova unidade representa um avanço significativo em relação ao atual pronto-socorro, que enfrenta limitações estruturais há anos.
Entre as melhorias previstas estão a instalação de tomógrafo, aparelho de ultrassom, dois novos equipamentos de raio-X, laboratório interno com maior agilidade na liberação de exames e áreas de internação mais adequadas.
Ela destacou que o aparelho de raio-X utilizado atualmente é antigo e, em momentos de maior demanda, precisa reduzir o ritmo de funcionamento, o que interfere diretamente na assistência aos pacientes.
Outro avanço será a reorganização dos leitos de observação. Atualmente, homens e mulheres permanecem em um mesmo ambiente, situação que deverá ser corrigida na nova estrutura.
"Mesmo que o paciente não deva permanecer mais de 24 horas no pronto-socorro, é nosso dever oferecer um ambiente mais digno e adequado durante esse período", afirmou.
Mortes são investigadas
Durante a entrevista, Lucila também comentou as recentes mortes de pacientes que aguardavam transferência para hospitais de maior complexidade e tiveram ampla repercussão.
Segundo ela, todos os casos foram encaminhados para apuração pela Organização Social (OS) responsável pela gestão do pronto-socorro, por meio de sindicância interna.
Dois casos específicos, envolvendo mulheres em idade fértil — uma delas em período pós-parto — serão investigados diretamente pelo Comitê Municipal de Mortalidade Materno-Infantil da Secretaria Municipal de Saúde.
Cadastro no CROSS
A secretária também comentou a investigação sobre possíveis falhas no cadastramento de pacientes no sistema da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS).
Segundo ela, a Secretaria notificou oficialmente a Organização Social e solicitou acesso às fichas, registros e identificação dos profissionais responsáveis pelos lançamentos no sistema.
Lucila afirmou que, em um dos casos apontados pelo Estado como erro de preenchimento, a ficha foi corrigida ainda no mesmo dia, mas a paciente permaneceu aguardando regulação por mais três dias.
"Se fosse apenas um erro administrativo, a paciente teria sido regulada logo após a correção da ficha. Isso não aconteceu", afirmou.
Cobrança por mais leitos
A secretária voltou a defender a ampliação da oferta de leitos hospitalares na região e disse que o município já vinha cobrando providências do Governo do Estado muito antes da recente repercussão dos casos.
Segundo ela, desde que assumiu a pasta encaminhou diversos ofícios ao Departamento Regional de Saúde (DRS) e à Secretaria Estadual de Saúde solicitando reforço na estrutura hospitalar.
Para Lucila, além da abertura de novos leitos, é necessário aperfeiçoar a regulação do CROSS e garantir que hospitais de outros municípios absorvam pacientes de baixa e média complexidade que hoje acabam sendo encaminhados para Araçatuba.
"A Santa Casa é nossa única referência para baixa, média e alta complexidade. Há municípios que possuem outras referências hospitalares, mas continuam encaminhando pacientes para Araçatuba", disse.
Ela afirmou ainda que existem hospitais da região com taxa de ocupação inferior a 40%, enquanto o Pronto-Socorro Municipal permanece superlotado.
Reunião com secretário estadual
Na próxima semana, Lucila acompanhará o prefeito Lucas Zanatta em reunião com o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva.
Entre os assuntos que serão apresentados estão a ampliação de leitos hospitalares para a região, fortalecimento do Hospital Estadual de Mirandópolis como referência para Araçatuba, revisão do financiamento de serviços como ostomia — cujo custo, segundo a secretária, supera R$ 500 mil por mês para o município — e o envio de novos implantes contraceptivos Implanon.
Segundo a secretária, o objetivo é ampliar o apoio financeiro e estrutural do Estado para reduzir a sobrecarga enfrentada atualmente pela rede municipal de saúde.
Novos leitos
Em entrevista à Folha da Região no início da semana, o diretor do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Araçatuba, Francisco Bassalobre, confirmou a ampliação da capacidade do Hospital Estadual de Mirandópolis. A unidade passará dos atuais 67 para 117 leitos até o fim deste ano, incluindo cinco leitos destinados à psiquiatria.
Bassalobre também informou que o Estado trabalha para ampliar em mais dez leitos de UTI a capacidade da Santa Casa de Araçatuba e do Hospital Regional de Ilha Solteira. Outro investimento destacado foi a construção do Hospital Regional de Birigui, cuja obra já atingiu cerca de 30% de execução.
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