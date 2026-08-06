A secretária municipal de Saúde de Araçatuba, Lucila Bistaffa, afirmou que o novo Pronto-Socorro Municipal deverá entrar em funcionamento ainda neste ano. A declaração foi dada durante entrevista à reportagem da Folha da Região, que visitou nesta quarta-feira (6) as obras da nova unidade.

Segundo a secretária, a construção está na fase final e, após a entrega da obra, ainda será necessário um período de aproximadamente 40 a 45 dias para instalação de equipamentos, conclusão da estrutura interna e preparação da equipe antes da mudança definitiva.

"Estamos agilizando tudo o que é possível para que a mudança aconteça o quanto antes. A expectativa é que o novo pronto-socorro comece a funcionar ainda este ano", afirmou.

Estrutura ampliada