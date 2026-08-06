Um homem de 43 anos foi detido na tarde de quarta-feira (5) após desacatar policiais militares, resistir à abordagem e provocar tumulto na Rua Marechal Deodoro, na região central de Araçatuba.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento quando encontrou o homem sentado em uma cadeira em frente a um estabelecimento comercial. Conforme o registro, ele estaria importunando pessoas que passavam pelo local, adotando uma postura agressiva, com provocações e ameaças dirigidas aos pedestres.

Inicialmente, os policiais conversaram com o suspeito, que afirmou que deixaria o local e encerraria a confusão. Entretanto, pouco tempo depois, a equipe voltou a ser acionada com a informação de que o homem havia retornado e continuava causando transtornos.