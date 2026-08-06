Um homem de 43 anos foi detido na tarde de quarta-feira (5) após desacatar policiais militares, resistir à abordagem e provocar tumulto na Rua Marechal Deodoro, na região central de Araçatuba.
De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento quando encontrou o homem sentado em uma cadeira em frente a um estabelecimento comercial. Conforme o registro, ele estaria importunando pessoas que passavam pelo local, adotando uma postura agressiva, com provocações e ameaças dirigidas aos pedestres.
Inicialmente, os policiais conversaram com o suspeito, que afirmou que deixaria o local e encerraria a confusão. Entretanto, pouco tempo depois, a equipe voltou a ser acionada com a informação de que o homem havia retornado e continuava causando transtornos.
Durante a nova abordagem, os policiais solicitaram novamente que ele deixasse o local. Segundo a ocorrência, o homem se recusou a cumprir a determinação e passou a insultar os militares, afirmando: "Vocês são policiais de bosta, podem bater, eu não vou sair daqui", além de proferir outras ofensas.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, diante da resistência e da recusa em obedecer às ordens, os policiais utilizaram força física moderada para contê-lo e realizar o uso de algemas, garantindo a segurança da equipe e do próprio abordado.
O homem foi encaminhado ao Plantão Policial de Araçatuba, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade de plantão. Após prestar depoimento e ter os fatos registrados, ele foi liberado e responderá pelas medidas cabíveis previstas na legislação.
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