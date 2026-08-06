A Justiça manteve preso o homem detido em flagrante por envolvimento em uma tentativa de furto de gado em uma propriedade rural localizada nas proximidades da praça de pedágio de Glicério. Durante audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (6), o flagrante foi convertido em prisão preventiva, e o investigado permanecerá à disposição da Justiça enquanto as investigações prosseguem.
Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito foi capturado na noite de quarta-feira (5), após uma ação da Polícia Militar, realizada pelo cabo Vito e pelo soldado Rogério.
Os policiais foram acionados pelo proprietário da fazenda, que relatou a presença de criminosos tentando furtar bovinos da propriedade. Ao chegarem ao local, os militares encontraram dois veículos Volkswagen Gol, ambos de cor branca, ocupados por quatro homens.
Com a aproximação das viaturas, os suspeitos abandonaram os veículos e fugiram em direção a um canavial. Um deles acabou sendo localizado e preso, enquanto os demais conseguiram escapar e continuam sendo procurados.
Ainda de acordo com a ocorrência, durante o interrogatório na delegacia, o investigado confessou que participou da ação criminosa, porém se recusou a revelar quem eram os demais envolvidos.
Outro ponto que chamou a atenção da investigação foi a declaração feita pelo preso de que seria integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC). A informação foi registrada pela autoridade policial e deverá ser apurada durante o inquérito, sem que, até o momento, haja confirmação oficial sobre o suposto vínculo com a facção criminosa.
Na vistoria realizada na propriedade rural, os policiais constataram que a cerca do pasto havia sido rompida. O proprietário informou que dois bovinos estavam desaparecidos, mas não soube afirmar se os animais foram levados pelos criminosos ou se fugiram após o rompimento da cerca.
Durante a investigação, outro pecuarista também procurou a Polícia Civil e informou que já havia sido vítima de furto de gado anteriormente. Segundo ele, imagens do crime registraram um veículo com características semelhantes ao Volkswagen Gol utilizado pelos suspeitos nesta ocorrência, fato que também será analisado pelos investigadores.
Com a decisão da Justiça pela prisão preventiva, o homem permanecerá preso enquanto a Polícia Civil dá continuidade às diligências para identificar e localizar os demais participantes da tentativa de furto, além de esclarecer todas as circunstâncias do caso, incluindo a veracidade da afirmação do investigado sobre integrar a organização criminosa PCC.
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