A Justiça manteve preso o homem detido em flagrante por envolvimento em uma tentativa de furto de gado em uma propriedade rural localizada nas proximidades da praça de pedágio de Glicério. Durante audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (6), o flagrante foi convertido em prisão preventiva, e o investigado permanecerá à disposição da Justiça enquanto as investigações prosseguem.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito foi capturado na noite de quarta-feira (5), após uma ação da Polícia Militar, realizada pelo cabo Vito e pelo soldado Rogério.

Os policiais foram acionados pelo proprietário da fazenda, que relatou a presença de criminosos tentando furtar bovinos da propriedade. Ao chegarem ao local, os militares encontraram dois veículos Volkswagen Gol, ambos de cor branca, ocupados por quatro homens.