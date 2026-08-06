07 de agosto de 2026
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BIRIGUI

Câmara arquiva denúncia contra prefeita Samanta por unanimidade

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Sessão extraordinária durou mais de quatro horas e terminou com 12 votos favoráveis ao arquivamento da Comissão Processante instaurada contra a prefeita de Birigui
Sessão extraordinária durou mais de quatro horas e terminou com 12 votos favoráveis ao arquivamento da Comissão Processante instaurada contra a prefeita de Birigui

A Câmara Municipal de Birigui aprovou, nesta quinta-feira (6), o relatório final da Comissão Processante nº 01/2026 e arquivou, por unanimidade, a denúncia que apurava supostas irregularidades envolvendo a prefeita Samanta Borini e secretários municipais.

A sessão extraordinária teve início às 9h e durou mais de quatro horas. A prefeita acompanhou toda a votação no plenário, ao lado do marido e advogado, Fernandes José Rodrigues.

O parecer apresentado pelo relator da comissão, vereador Davi Antônio de Souza (Pastor Davi), foi pelo arquivamento da denúncia. O entendimento foi acompanhado pelos demais integrantes da comissão, Marcos Antonio Santos (Marcos da Ripada) e José Avanço.

Ao final da votação, os 12 vereadores presentes aprovaram, por unanimidade, o arquivamento da Comissão Processante.

Votaram pelo arquivamento:

  • Benedito Dafé Gonçalves Filho (Dafé);
  • Valdemir Frederico (Vadão da Farmácia);
  • Cleverson José de Souza (Tody da Unidiesel);
  • Reginaldo Fernando Pereira (Pastor Reginaldo);
  • Davi Antônio de Souza (Pastor Davi);
  • Andreia do Nascimento Belmonte Vitorette (Andreia Belmonte);
  • Odair José Aparecido Piacente (Odair da Monza);
  • Paulo Sergio de Oliveira (Paulinho do Posto);
  • Marcos Antonio Santos (Marcos da Ripada);
  • Edson de Almeida (Edson Fumaça);
  • Sidnei Maria Rodrigues (Si Combate ao Câncer);
  • José Avanço.

Os vereadores Leandro Moreira e Everaldo Roque Santelli não participaram da sessão. Já José Fermino Grosso deixou o plenário antes da votação, informando que tinha outros compromissos previamente agendados.

Sessão sem comunicado à imprensa

A reportagem apurou que a Câmara Municipal de Birigui não divulgou oficialmente a realização da sessão extraordinária aos veículos de comunicação.

Também houve baixa presença de público durante a votação.

Prefeita comenta decisão

Após o encerramento da sessão, Samanta Borini afirmou que o resultado confirmou os argumentos apresentados por sua defesa desde o início da tramitação da Comissão Processante.

"O resultado apenas confirmou aquilo que venho afirmando desde o início. Sempre tive a tranquilidade de saber que não cometi qualquer irregularidade e jamais tomaria uma atitude que pudesse prejudicar Birigui ou a população. A Comissão demonstrou que não havia fundamentos para a denúncia. A partir de agora, sigo ainda mais focada em trabalhar pela cidade e continuar os projetos da nossa administração", declarou.

Com a aprovação unânime do parecer pelos vereadores presentes, a Comissão Processante foi oficialmente arquivada.

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