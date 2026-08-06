A Câmara Municipal de Birigui aprovou, nesta quinta-feira (6), o relatório final da Comissão Processante nº 01/2026 e arquivou, por unanimidade, a denúncia que apurava supostas irregularidades envolvendo a prefeita Samanta Borini e secretários municipais.
A sessão extraordinária teve início às 9h e durou mais de quatro horas. A prefeita acompanhou toda a votação no plenário, ao lado do marido e advogado, Fernandes José Rodrigues.
O parecer apresentado pelo relator da comissão, vereador Davi Antônio de Souza (Pastor Davi), foi pelo arquivamento da denúncia. O entendimento foi acompanhado pelos demais integrantes da comissão, Marcos Antonio Santos (Marcos da Ripada) e José Avanço.
Ao final da votação, os 12 vereadores presentes aprovaram, por unanimidade, o arquivamento da Comissão Processante.
Votaram pelo arquivamento:
- Benedito Dafé Gonçalves Filho (Dafé);
- Valdemir Frederico (Vadão da Farmácia);
- Cleverson José de Souza (Tody da Unidiesel);
- Reginaldo Fernando Pereira (Pastor Reginaldo);
- Davi Antônio de Souza (Pastor Davi);
- Andreia do Nascimento Belmonte Vitorette (Andreia Belmonte);
- Odair José Aparecido Piacente (Odair da Monza);
- Paulo Sergio de Oliveira (Paulinho do Posto);
- Marcos Antonio Santos (Marcos da Ripada);
- Edson de Almeida (Edson Fumaça);
- Sidnei Maria Rodrigues (Si Combate ao Câncer);
- José Avanço.
Os vereadores Leandro Moreira e Everaldo Roque Santelli não participaram da sessão. Já José Fermino Grosso deixou o plenário antes da votação, informando que tinha outros compromissos previamente agendados.
Sessão sem comunicado à imprensa
A reportagem apurou que a Câmara Municipal de Birigui não divulgou oficialmente a realização da sessão extraordinária aos veículos de comunicação.
Também houve baixa presença de público durante a votação.
Prefeita comenta decisão
Após o encerramento da sessão, Samanta Borini afirmou que o resultado confirmou os argumentos apresentados por sua defesa desde o início da tramitação da Comissão Processante.
"O resultado apenas confirmou aquilo que venho afirmando desde o início. Sempre tive a tranquilidade de saber que não cometi qualquer irregularidade e jamais tomaria uma atitude que pudesse prejudicar Birigui ou a população. A Comissão demonstrou que não havia fundamentos para a denúncia. A partir de agora, sigo ainda mais focada em trabalhar pela cidade e continuar os projetos da nossa administração", declarou.
Com a aprovação unânime do parecer pelos vereadores presentes, a Comissão Processante foi oficialmente arquivada.
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