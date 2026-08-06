A Câmara Municipal de Birigui aprovou, nesta quinta-feira (6), o relatório final da Comissão Processante nº 01/2026 e arquivou, por unanimidade, a denúncia que apurava supostas irregularidades envolvendo a prefeita Samanta Borini e secretários municipais.

A sessão extraordinária teve início às 9h e durou mais de quatro horas. A prefeita acompanhou toda a votação no plenário, ao lado do marido e advogado, Fernandes José Rodrigues.

O parecer apresentado pelo relator da comissão, vereador Davi Antônio de Souza (Pastor Davi), foi pelo arquivamento da denúncia. O entendimento foi acompanhado pelos demais integrantes da comissão, Marcos Antonio Santos (Marcos da Ripada) e José Avanço.