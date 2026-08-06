A Polícia Civil de Birigui deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6), a Operação Ecos, com o objetivo de combater o tráfico de drogas, a receptação e a posse irregular de arma de fogo no município. A ação contou com quatro equipes operacionais para o cumprimento simultâneo de mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Regional das Garantias da 2ª Região Administrativa Judiciária (RAJ) de Araçatuba.
Durante as diligências, um homem de 27 anos foi encontrado com um simulacro de revólver calibre .38, de aparência bastante semelhante a uma arma de fogo verdadeira, além de 18 gramas de maconha. Segundo ele, a droga seria destinada ao consumo próprio.
Em outro endereço, um homem de 47 anos também foi abordado e estava com 34 gramas de maconha, alegando igualmente que o entorpecente era para uso pessoal.
Os dois investigados foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Birigui para o registro das ocorrências e prestação de depoimento. Após a adoção das medidas de Polícia Judiciária, ambos foram liberados.
Os aparelhos celulares dos investigados foram apreendidos e passarão por extração de dados, procedimento que poderá auxiliar no aprofundamento das investigações e na identificação de possíveis ligações com outros crimes.
De acordo com a Polícia Civil, a Operação Ecos integra uma série de ações voltadas ao enfrentamento da criminalidade em Birigui, e novas diligências devem ser realizadas nos próximos meses.
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