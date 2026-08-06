Araçatuba pode ganhar, nos próximos anos, um hospital municipal para atender pacientes de baixa e média complexidade. A informação foi apurada com exclusividade pela Folha da Região junto a fontes da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo a apuração, já existe um estudo técnico e um projeto elaborado para a implantação da unidade hospitalar. A proposta inicial prevê cerca de 50 leitos, com possibilidade de ampliação futura para 100 leitos, conforme a demanda.

O hospital teria como principal objetivo absorver internações de menor complexidade, permitindo que hospitais de referência concentrem seus atendimentos nos casos mais graves.