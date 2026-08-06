Morreu na tarde de quarta-feira (5), na Santa Casa de Araçatuba, Alex Augusto Alves Panini, de 30 anos, vítima de um violento espancamento ocorrido no último domingo (2), em Bilac. Com o óbito confirmado, a investigação, que inicialmente apurava uma tentativa de homicídio qualificado, passa a tratar o caso como homicídio consumado.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de agressão em uma residência na rua Mediterrâneo, no bairro Fluente. No local, os policiais encontraram a vítima caída, desacordada e com intenso sangramento na cabeça. Ela foi socorrida inicialmente para a Santa Casa de Bilac e, devido à gravidade do quadro, aguardava transferência para um hospital de Araçatuba ou Birigui.
A esposa da vítima relatou aos policiais que estava no quarto da residência quando dois homens entraram pelo portão, que estava aberto. Segundo ela, os dois passaram a agredir o marido utilizando uma madeira e outro um pedaço de telha ou tijolo, interrompendo os golpes apenas quando ele caiu desacordado. Antes de fugir, um dos suspeitos ainda teria dito que "só não vou matar ele agora por consideração a você e às crianças".
Ainda conforme o registro policial, moradores informaram que o desentendimento teria começado por discussões relacionadas a pipas. Posteriormente, o pai de um dos envolvidos procurou a Polícia Militar, informou que o filho havia participado da agressão e entregou um pedaço de madeira que, segundo ele, teria sido utilizado no crime.
Um deles, de 20 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar poucas horas após o ataque e permanece preso à disposição da Justiça.
Já o outro investigado chegou a se apresentar espontaneamente à Polícia Civil e prestou depoimento, mas foi liberado por não haver situação de flagrante. No entanto, diante dos elementos reunidos durante a investigação, a Justiça decretou sua prisão preventiva na terça-feira (4). Desde então, ele não foi localizado e é considerado foragido.
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