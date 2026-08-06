Um homem foi preso pela Polícia Militar na quarta-feira (5), suspeito de envolvimento em um furto de gado registrado em uma propriedade rural de Glicério. A prisão ocorreu após uma ação rápida das equipes, que flagraram a movimentação dos criminosos durante o crime.
Segundo a Polícia Militar, os policiais foram acionados pelo administrador da fazenda, que informou que o furto estava em andamento. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram dois veículos e quatro suspeitos. Com a aproximação das viaturas, o grupo tentou escapar.
Durante o acompanhamento, um dos automóveis foi abandonado nas proximidades de um canavial. O motorista acabou detido, enquanto os demais envolvidos conseguiram fugir e não haviam sido localizados até o encerramento da ocorrência.
No veículo abandonado, os policiais encontraram uma lona de polietileno, material frequentemente utilizado no transporte de carne de animais abatidos, além de outros objetos que podem ter sido empregados na ação criminosa. O suspeito abordado admitiu participação no furto.
Na vistoria realizada na fazenda, os policiais verificaram que a cerca da propriedade havia sido rompida e constataram o desaparecimento de dois bovinos.
A ocorrência foi registrada no Plantão Policial como furto qualificado. O veículo utilizado pelos criminosos foi apreendido, e o homem permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.
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