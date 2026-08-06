Um homem foi preso pela Polícia Militar na quarta-feira (5), suspeito de envolvimento em um furto de gado registrado em uma propriedade rural de Glicério. A prisão ocorreu após uma ação rápida das equipes, que flagraram a movimentação dos criminosos durante o crime.

Segundo a Polícia Militar, os policiais foram acionados pelo administrador da fazenda, que informou que o furto estava em andamento. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram dois veículos e quatro suspeitos. Com a aproximação das viaturas, o grupo tentou escapar.

Durante o acompanhamento, um dos automóveis foi abandonado nas proximidades de um canavial. O motorista acabou detido, enquanto os demais envolvidos conseguiram fugir e não haviam sido localizados até o encerramento da ocorrência.