O distrito de Vicentinópolis, em Santo Antônio do Aracanguá, celebra nesta quarta-feira (6) os 114 anos de fundação. A data é marcada por uma programação que reúne atividades religiosas, apresentações culturais e eventos tradicionais, que seguem até o mês de setembro.

As comemorações tiveram início no começo de agosto com a tradicional quermesse da Comunidade Senhor Bom Jesus, padroeiro do distrito. O evento reúne moradores e visitantes com praça de alimentação, apresentações musicais e ações voltadas à arrecadação de recursos para a comunidade. A programação continua nos dias 8 e 15 de agosto, enquanto o tradicional Leilão de Gado está previsto para 31 de agosto.

Além da programação festiva, a comunidade também participa das celebrações religiosas em homenagem ao Senhor Bom Jesus. O tríduo, realizado desde o início da semana, antecede a festa do padroeiro, celebrada no mesmo dia do aniversário do distrito.