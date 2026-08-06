O distrito de Vicentinópolis, em Santo Antônio do Aracanguá, celebra nesta quarta-feira (6) os 114 anos de fundação. A data é marcada por uma programação que reúne atividades religiosas, apresentações culturais e eventos tradicionais, que seguem até o mês de setembro.
As comemorações tiveram início no começo de agosto com a tradicional quermesse da Comunidade Senhor Bom Jesus, padroeiro do distrito. O evento reúne moradores e visitantes com praça de alimentação, apresentações musicais e ações voltadas à arrecadação de recursos para a comunidade. A programação continua nos dias 8 e 15 de agosto, enquanto o tradicional Leilão de Gado está previsto para 31 de agosto.
Além da programação festiva, a comunidade também participa das celebrações religiosas em homenagem ao Senhor Bom Jesus. O tríduo, realizado desde o início da semana, antecede a festa do padroeiro, celebrada no mesmo dia do aniversário do distrito.
Nesta quarta-feira, estudantes das escolas de Vicentinópolis participam de apresentações culturais preparadas para a data, com atividades que destacam aspectos da história e das tradições locais.
As comemorações serão encerradas no dia 13 de setembro, com a realização da 2ª Cavalgada de Vicentinópolis, no Recinto de Festas do distrito. A expectativa é reunir cavaleiros, comitivas e visitantes de cidades da região. O evento também contará com show da dupla sertaneja Diego & Arnaldo.
Fundado em 1912, Vicentinópolis mantém características de comunidade rural e preserva tradições ligadas à cultura sertaneja e às celebrações religiosas. O aniversário do distrito costuma mobilizar moradores que vivem na região e também aqueles que retornam à cidade para participar das festividades.
A programação é organizada pela comunidade local com apoio da Prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá e deve movimentar o distrito ao longo das próximas semanas, especialmente durante os eventos religiosos e a cavalgada, considerada um dos principais atrativos do calendário local.
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