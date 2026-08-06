07 de agosto de 2026
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CASO BÁRBARO

Polícia localiza novas partes de mulher esquartejada em Rio Preto

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Antebraços e mãos foram encontrados em galeria durante buscas da Polícia Civil
Antebraços e mãos foram encontrados em galeria durante buscas da Polícia Civil

A Polícia Civil encontrou nesta quarta-feira (5) os antebraços e as mãos da mulher que foi assassinada e teve o corpo esquartejado em São José do Rio Preto. A localização ocorreu durante uma operação realizada em uma galeria de águas pluviais na Avenida Brasilusa, com apoio do Corpo de Bombeiros.

Os restos mortais estavam em um ponto de difícil acesso e foram retirados pelos bombeiros, que auxiliaram os investigadores nas buscas. 

O caso veio à tona no dia 27 de julho, quando partes do corpo foram encontradas dentro de lixeiras localizadas nos fundos de uma marmitaria da cidade. Desde então, equipes da Polícia Civil realizam diligências para localizar os demais membros e esclarecer todas as circunstâncias do crime.

As investigações apontam como principal suspeito o açougueiro de 29 anos, preso preventivamente no último sábado (1º). 

A Polícia Civil ainda trabalha para identificar oficialmente a vítima e apurar a motivação do homicídio. Novas perícias e depoimentos fazem parte da investigação, que permanece sob sigilo.

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