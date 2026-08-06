A Polícia Civil encontrou nesta quarta-feira (5) os antebraços e as mãos da mulher que foi assassinada e teve o corpo esquartejado em São José do Rio Preto. A localização ocorreu durante uma operação realizada em uma galeria de águas pluviais na Avenida Brasilusa, com apoio do Corpo de Bombeiros.

Os restos mortais estavam em um ponto de difícil acesso e foram retirados pelos bombeiros, que auxiliaram os investigadores nas buscas.

O caso veio à tona no dia 27 de julho, quando partes do corpo foram encontradas dentro de lixeiras localizadas nos fundos de uma marmitaria da cidade. Desde então, equipes da Polícia Civil realizam diligências para localizar os demais membros e esclarecer todas as circunstâncias do crime.