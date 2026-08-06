A Prefeitura de Auriflama, região de Araçatuba, publicou o edital de um novo concurso público com 42 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A seleção será organizada pelo Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios (INEPAM). (https://app.inepam.org.br/concurso/concursoPaginaInterna.do?idInstituicao=95&idConcurso=1)

Os vencimentos variam de R$ 1.621 a R$ 6.502,13, conforme o cargo escolhido. Para a função de professor, a remuneração será calculada por hora-aula, de acordo com a carga horária prevista em edital, que varia entre 30 e 40 horas semanais.

Entre as oportunidades para candidatos com ensino fundamental estão os cargos de agente de serviços gerais, atendente, auxiliar de desenvolvimento infantil, coveiro, cozinheiro, inspetor de alunos, padeiro, tratorista e vigia.