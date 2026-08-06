A Prefeitura de Auriflama, região de Araçatuba, publicou o edital de um novo concurso público com 42 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A seleção será organizada pelo Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios (INEPAM). (https://app.inepam.org.br/concurso/concursoPaginaInterna.do?idInstituicao=95&idConcurso=1)
Os vencimentos variam de R$ 1.621 a R$ 6.502,13, conforme o cargo escolhido. Para a função de professor, a remuneração será calculada por hora-aula, de acordo com a carga horária prevista em edital, que varia entre 30 e 40 horas semanais.
Entre as oportunidades para candidatos com ensino fundamental estão os cargos de agente de serviços gerais, atendente, auxiliar de desenvolvimento infantil, coveiro, cozinheiro, inspetor de alunos, padeiro, tratorista e vigia.
Já para quem possui ensino médio ou formação técnica, há vagas para agente comunitário de saúde, agente de patrimônio, almoxarife, auxiliar administrativo, auxiliar odontológico, coordenador de equipe, fiscal de postura e obras, monitor de transporte escolar, motorista, operador de máquinas e técnico em enfermagem.
Os candidatos com ensino superior poderão disputar vagas para assistente social, auditor fiscal, contador, diretor de escola, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, psicopedagogo e professores da Educação Básica I e II, incluindo as áreas de Artes, Educação Física, Ensino Especial e Inglês.
As inscrições estarão abertas das 10h do dia 10 de agosto até as 16h de 1º de setembro, exclusivamente pelo site do INEPAM. A taxa de participação varia entre R$ 70 e R$ 90, conforme o cargo escolhido.
De acordo com o cronograma, todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para 27 de setembro de 2026. O edital também reúne informações sobre requisitos, conteúdo programático, atribuições dos cargos e demais etapas da seleção.
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