Os mutuários da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) terão uma série de atendimentos na região de Araçatuba ao longo da próxima semana. As ações acontecerão em Brejo Alegre e Gastão Vidigal e incluem orientações sobre a habilitação dos contemplados no sorteio de moradias, além de serviços voltados aos contratos habitacionais e negociação de débitos.

A programação começa em Brejo Alegre, onde a equipe da CDHU promoverá, na quinta-feira (6), às 19h, uma reunião no Centro Comunitário Morada do Sol, localizado na Rua das Palmeiras, nº 60. Durante o encontro, os mutuários conhecerão a modalidade de novação de contratos, que permite a renegociação das condições do financiamento habitacional, além de receberem esclarecimentos sobre outros serviços oferecidos pela Companhia.

Na sequência, o atendimento será realizado em Gastão Vidigal, na terça-feira (11), das 9h às 12h, no Auditório Municipal, situado na Rua Quinze de Novembro, 535, ao lado da Prefeitura. Os moradores poderão resolver diversas demandas sem necessidade de agendamento, como emissão de segunda via de boletos, negociação de parcelas em atraso, atualização cadastral, informações sobre transferência de contratos, revisão contratual e adesão à novação.