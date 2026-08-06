Os mutuários da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) terão uma série de atendimentos na região de Araçatuba ao longo da próxima semana. As ações acontecerão em Brejo Alegre e Gastão Vidigal e incluem orientações sobre a habilitação dos contemplados no sorteio de moradias, além de serviços voltados aos contratos habitacionais e negociação de débitos.
A programação começa em Brejo Alegre, onde a equipe da CDHU promoverá, na quinta-feira (6), às 19h, uma reunião no Centro Comunitário Morada do Sol, localizado na Rua das Palmeiras, nº 60. Durante o encontro, os mutuários conhecerão a modalidade de novação de contratos, que permite a renegociação das condições do financiamento habitacional, além de receberem esclarecimentos sobre outros serviços oferecidos pela Companhia.
Na sequência, o atendimento será realizado em Gastão Vidigal, na terça-feira (11), das 9h às 12h, no Auditório Municipal, situado na Rua Quinze de Novembro, 535, ao lado da Prefeitura. Os moradores poderão resolver diversas demandas sem necessidade de agendamento, como emissão de segunda via de boletos, negociação de parcelas em atraso, atualização cadastral, informações sobre transferência de contratos, revisão contratual e adesão à novação.
Já na quarta-feira (12), a partir das 9h, a equipe retorna ao Centro Comunitário Morada do Sol, em Brejo Alegre, para atender as famílias contempladas no sorteio habitacional realizado em 30 de julho. O plantão será destinado ao processo de habilitação dos candidatos selecionados para os empreendimentos de Brejo Alegre e Coroados.
Ao todo, 212 unidades habitacionais serão destinadas às duas cidades. Em Coroados, o conjunto contará com 66 moradias, distribuídas entre famílias da população em geral, idosos, pessoas com deficiência, moradores que vivem sozinhos e beneficiários do Programa Moradia Segura, voltado aos profissionais da segurança pública.
Já em Brejo Alegre, serão entregues 82 casas, também divididas entre diferentes grupos previstos no edital, incluindo pessoas com deficiência, idosos, moradores solteiros, famílias enquadradas em diferentes faixas de renda e beneficiários do Programa Moradia Segura.
As famílias participaram das inscrições em maio e tiveram os titulares e suplentes definidos durante o sorteio realizado no fim de julho. Nesta nova etapa, os contemplados deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovar que atendem aos critérios estabelecidos no edital.
Caso algum sorteado deixe de cumprir as exigências previstas, perderá o direito ao imóvel e a vaga será destinada ao suplente seguinte, conforme a ordem definida no sorteio. A análise documental tem como objetivo assegurar que as unidades habitacionais sejam destinadas às famílias que realmente se enquadram nas regras do programa.
Outro destaque da programação é a apresentação da novação de contratos, medida que permite aos mutuários substituir as condições atuais do financiamento por um novo modelo. Entre as possibilidades estão a redução do saldo devedor, atualização das parcelas conforme a renda familiar, definição de prestações fixas até o encerramento do contrato e melhores condições para reorganização financeira.
O benefício pode ser solicitado tanto por mutuários com parcelas em atraso quanto por aqueles que mantêm os pagamentos em dia, desde que possuam contrato habitacional ativo com a CDHU. Para realizar a simulação e iniciar o processo de adesão, é necessário apresentar documentos pessoais, comprovantes de renda, extrato do CNIS, documentos relativos a benefícios do INSS, quando houver, além das certidões de quitação do condomínio e de débitos do IPTU.
Segundo a Gerência Regional da CDHU em Araçatuba, a iniciativa busca aproximar os serviços da Companhia dos moradores da região, evitando deslocamentos para outras cidades e oferecendo atendimento presencial para esclarecer dúvidas e facilitar o acesso aos programas habitacionais.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.