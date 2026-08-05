O Tribunal do Júri de Araçatuba realizará, nesta quinta-feira (6), a partir das 9h, o julgamento de Leonardo Bueno Barbosa Lente, acusado de tentar matar dois porteiros do Condomínio Arizona, no bairro Jardim Umuarama. A sessão ocorrerá no Fórum de Araçatuba e será aberta ao público.

A acusação será sustentada pelo 12º promotor de Justiça de Araçatuba, Adelmo Pinho, que denunciou o réu por duas tentativas de homicídio qualificado por motivo fútil, em concurso material.

Relembre o caso

Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu por volta das 2h35 do dia 2 de dezembro de 2023, no Condomínio Arizona, localizado na Avenida Umuarama.