Os trabalhadores da indústria calçadista de Birigui aprovaram, em assembleia, a proposta da Convenção Coletiva de Trabalho 2026/2027. O acordo encerra a campanha salarial e estabelece reajuste de 5,56% sobre os salários vigentes em 30 de junho de 2026.

A convenção fixa o piso salarial em R$ 1.900, valor superior ao piso estadual, e reajusta a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) para R$ 900, aumento de 5,88% em relação ao acordo anterior.

Também foram mantidos benefícios como cesta básica, licença para acompanhamento de filhos em consultas e internações, ausência justificada em caso de fechamento de creches, falta abonada por falecimento de sogro ou sogra e a obrigatoriedade de climatizadores e cadeiras ergonômicas nos ambientes de trabalho.