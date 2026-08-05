Os trabalhadores da indústria calçadista de Birigui aprovaram, em assembleia, a proposta da Convenção Coletiva de Trabalho 2026/2027. O acordo encerra a campanha salarial e estabelece reajuste de 5,56% sobre os salários vigentes em 30 de junho de 2026.
A convenção fixa o piso salarial em R$ 1.900, valor superior ao piso estadual, e reajusta a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) para R$ 900, aumento de 5,88% em relação ao acordo anterior.
Também foram mantidos benefícios como cesta básica, licença para acompanhamento de filhos em consultas e internações, ausência justificada em caso de fechamento de creches, falta abonada por falecimento de sogro ou sogra e a obrigatoriedade de climatizadores e cadeiras ergonômicas nos ambientes de trabalho.
O acordo preserva ainda a multa de R$ 2.850 para empresas que mantiverem empregados sem registro em carteira.
Cenário econômico
Segundo o sindicato, a assembleia considerou fatores como a inflação acumulada de 4,33% nos últimos 12 meses, a redução das vendas, o fechamento de empresas, a diminuição de postos de trabalho, a concorrência dos produtos importados, especialmente da China, o avanço do comércio eletrônico e as dificuldades enfrentadas pelas exportações após a taxação dos calçados brasileiros pelos Estados Unidos.
De acordo com a entidade, embora parte da categoria defendesse um reajuste maior, prevaleceu o entendimento de que o acordo preserva os direitos já conquistados e garante reposição acima da inflação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.