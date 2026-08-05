O Mutirão Oftalmológico de Araçatuba será encerrado nesta sexta-feira (8), às 9h, com a entrega gratuita de 127 óculos a crianças da rede municipal de ensino. A iniciativa beneficiou estudantes do 1º ano e identificou problemas de visão que podem comprometer o aprendizado.
Ao todo, 1.597 crianças passaram por triagem visual. Destas, 233 foram encaminhadas para consulta com oftalmologistas voluntários e 132 receberam prescrição para uso de óculos. Cinco famílias optaram por adquirir os equipamentos por conta própria, enquanto 127 estudantes receberão os óculos gratuitamente.
Além da correção visual, nove crianças foram encaminhadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de doenças oculares, como ambliopia, estrabismo e glaucoma infantil.
O mutirão foi realizado por meio de parceria entre a Prefeitura, UniSALESIANO, médicos voluntários e empresas da iniciativa privada, sem utilização de recursos públicos. Os 127 óculos foram doados pelas Indústrias Perego, e a empresa Essilor fornecerá lentes especiais para três crianças com casos graves de miopia.
O programa foi instituído pela Lei Municipal nº 8.887/2025, de autoria do vereador Fernando Fabris, que destacou o impacto da iniciativa na aprendizagem e na qualidade de vida das crianças. "Muitas delas passarão a enxergar corretamente pela primeira vez. Isso significa mais aprendizado, mais autoestima, mais inclusão e mais oportunidades", afirmou o vereador.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.