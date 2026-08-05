Um aposentado de 75 anos foi vítima de um golpe aplicado por criminosos que se passaram por representantes de centrais de atendimento de empresas de telefonia. O caso foi registrado como estelionato pela Polícia Civil de Araçatuba nesta terça-feira (4).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu chamadas de vídeo pelo WhatsApp de dois números de telefone, cujos interlocutores se identificaram como "Leonardo Silva" e "Hugo".

Durante a conversa, os golpistas afirmaram três diferentes operadoras de telefonia e disseram que o aposentado havia sido contemplado com diversos prêmios, entre eles R$ 50 mil em dinheiro, uma residência avaliada em R$ 180 mil e R$ 1,5 milhão.