Um aposentado de 75 anos foi vítima de um golpe aplicado por criminosos que se passaram por representantes de centrais de atendimento de empresas de telefonia. O caso foi registrado como estelionato pela Polícia Civil de Araçatuba nesta terça-feira (4).
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu chamadas de vídeo pelo WhatsApp de dois números de telefone, cujos interlocutores se identificaram como "Leonardo Silva" e "Hugo".
Durante a conversa, os golpistas afirmaram três diferentes operadoras de telefonia e disseram que o aposentado havia sido contemplado com diversos prêmios, entre eles R$ 50 mil em dinheiro, uma residência avaliada em R$ 180 mil e R$ 1,5 milhão.
Para supostamente liberar os benefícios, os criminosos convenceram o idoso a informar uma "senha", alegando que ela correspondia ao valor existente em suas contas bancárias. Como exemplo, diziam que, se a conta tivesse saldo de R$ 900, a senha seria "900".
Acreditando na história, o aposentado acessou e operou seus aplicativos bancários, realizando diversas transferências via PIX para contas indicadas pelos golpistas, totalizando um prejuízo de R$ 17,6 mil.
A vítima informou ainda que realizou outros pagamentos por PIX na modalidade crédito, mas não conseguiu apresentar os valores no momento do registro da ocorrência.
Ao perceber que havia sido enganado, o aposentado procurou a Polícia Civil. Ele foi orientado a apresentar, no prazo de 15 dias, os comprovantes das transferências bancárias e as capturas de tela das conversas e chamadas realizadas pelos criminosos, para complementar a investigação. O caso será apurado pela Polícia Civil, que busca identificar os autores do golpe.
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