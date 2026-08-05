Três passageiros foram presos em flagrante por tráfico de drogas durante fiscalizações da Polícia Militar Rodoviária em dois ônibus interestaduais abordados na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Valparaíso, na noite de terça-feira (4).
A Operação Impacto, realizada com apoio do Canil do 12º BAEP, resultou na apreensão de mais de 33 quilos de entorpecentes, entre maconha, haxixe e skunk.
Em um dos coletivos, um jovem de 23 anos transportava mais de 25 quilos maconha e mais de três quilos de skunk, também conhecido como ‘super’ maconha. Ele confessou que comprou a droga em Três Lagoas (MS) por cerca de R$ 10 mil e que pretendia revendê-la em Itumbiara (GO).
Já em outro ônibus, duas mulheres, de 22 e 23 anos, foram flagradas com mais de três quilos de haxixe e aproximadamente um quilo de maconha. Elas disseram que adquiriram os entorpecentes em Campo Grande (MS) e alegaram que o destino seria Mineiros (GO). Os três suspeitos foram levados para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.
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