07 de agosto de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Passageiros são presos com mais de 33 quilos de drogas em ônibus

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação | Polícia Militar Rodoviária
Os três suspeitos foram levados para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde permaneceram presos à disposição da Justiça
Os três suspeitos foram levados para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde permaneceram presos à disposição da Justiça

Três passageiros foram presos em flagrante por tráfico de drogas durante fiscalizações da Polícia Militar Rodoviária em dois ônibus interestaduais abordados na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Valparaíso, na noite de terça-feira (4).

A Operação Impacto, realizada com apoio do Canil do 12º BAEP, resultou na apreensão de mais de 33 quilos de entorpecentes, entre maconha, haxixe e skunk.

Em um dos coletivos, um jovem de 23 anos transportava mais de 25 quilos maconha e mais de três quilos de skunk, também conhecido como ‘super’ maconha. Ele confessou que comprou a droga em Três Lagoas (MS) por cerca de R$ 10 mil e que pretendia revendê-la em Itumbiara (GO).

Já em outro ônibus, duas mulheres, de 22 e 23 anos, foram flagradas com mais de três quilos de haxixe e aproximadamente um quilo de maconha. Elas disseram que adquiriram os entorpecentes em Campo Grande (MS) e alegaram que o destino seria Mineiros (GO). Os três suspeitos foram levados para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

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