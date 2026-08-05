Três passageiros foram presos em flagrante por tráfico de drogas durante fiscalizações da Polícia Militar Rodoviária em dois ônibus interestaduais abordados na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Valparaíso, na noite de terça-feira (4).

A Operação Impacto, realizada com apoio do Canil do 12º BAEP, resultou na apreensão de mais de 33 quilos de entorpecentes, entre maconha, haxixe e skunk.

Em um dos coletivos, um jovem de 23 anos transportava mais de 25 quilos maconha e mais de três quilos de skunk, também conhecido como ‘super’ maconha. Ele confessou que comprou a droga em Três Lagoas (MS) por cerca de R$ 10 mil e que pretendia revendê-la em Itumbiara (GO).