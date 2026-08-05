O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui realiza, nesta quinta-feira (6), a partir das 9h, o julgamento de Luciano Rodrigo Prates de Andrade, de 40 anos, acusado de tentar matar o vizinho Aparecido Mendes de Souza, então com 43 anos, durante uma discussão ocorrida em fevereiro de 2022.

O réu, que está preso preventivamente e é pastor, será julgado em sessão aberta ao público, no Fórum de Birigui. A defesa será conduzida pela advogada Keilla Dias Takahashi, enquanto o Ministério Público será representado pelo promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, Luciano responde por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante emprego de meio que gerou perigo comum.