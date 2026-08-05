O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui realiza, nesta quinta-feira (6), a partir das 9h, o julgamento de Luciano Rodrigo Prates de Andrade, de 40 anos, acusado de tentar matar o vizinho Aparecido Mendes de Souza, então com 43 anos, durante uma discussão ocorrida em fevereiro de 2022.
O réu, que está preso preventivamente e é pastor, será julgado em sessão aberta ao público, no Fórum de Birigui. A defesa será conduzida pela advogada Keilla Dias Takahashi, enquanto o Ministério Público será representado pelo promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes.
De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, Luciano responde por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante emprego de meio que gerou perigo comum.
Conforme a acusação, no dia 27 de fevereiro de 2022, por volta das 13h30, na Rua Antônio Capuá, no bairro Ivone Alves Palma, o denunciado teria tentado matar Aparecido após uma sequência de desentendimentos entre vizinhos.
Segundo o promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes, tudo começou quando Luciano retornava de um culto religioso e foi questionado por um vizinho embriagado, que teria dito: "Do que adianta ser crente se não cumprimenta os vizinhos?"
A discussão se intensificou, e Aparecido interveio para tentar acalmar os ânimos, afirmando que Luciano não deveria dar atenção à provocação. Ainda conforme a denúncia, o acusado respondeu: "Você está comprando a briga de Antônio, você vai ver", deixando o local em seguida.
Acusação
O Ministério Público sustenta que Luciano foi até a casa de sua mãe, pegou um revólver calibre 38 e retornou decidido a acertar as contas com Aparecido.
Segundo a denúncia, ao encontrar a vítima, sacou a arma e efetuou disparos. O primeiro tiro atingiu o muro de uma residência após erro de pontaria. Em seguida, perseguiu Aparecido e efetuou um segundo disparo, que atingiu um dos pés da vítima.
Ainda de acordo com o Ministério Público, Luciano somente não consumou o homicídio porque foi contido pelo irmão da vítima, que conseguiu impedir novos disparos.
Na denúncia, o promotor afirma que o crime não foi consumado "por circunstâncias alheias à sua vontade", destacando que o acusado errou disparos e foi impedido de prosseguir na ação por uma terceira pessoa.
A Promotoria sustenta ainda que o motivo foi fútil, já que a vítima apenas tentou apartar a discussão entre vizinhos, e que os disparos efetuados em via pública colocaram outras pessoas em risco.
Diante desses elementos, Rodrigo Mazzilli Marcondes denunciou Luciano Rodrigo Prates de Andrade por infringir o artigo 121, § 2º, incisos II e III, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, requerendo sua pronúncia e submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Defesa
A defesa será conduzida pela advogada Keilla Dias Takahashi, que apresentará aos jurados sua versão dos fatos e as teses defensivas durante a sessão.
Ao final dos debates entre acusação e defesa, caberá aos sete jurados decidir se Luciano Rodrigo Prates de Andrade será condenado ou absolvido.
O julgamento será realizado no Fórum de Birigui, com início previsto para as 9h, e poderá ser acompanhado pelo público, respeitada a capacidade do plenário.
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