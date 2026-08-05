A Polícia Civil instaurou um Procedimento Apuratório de Ato Infracional para investigar a agressão sofrida por um adolescente de 13 anos na Escola Estadual Professora Esmeralda Milano Maroni, em Birigui. O estudante foi atingido na cabeça com uma pá de lixo por outro aluno da mesma turma e, após apresentar lesão intracraniana, precisou ser internado. Na noite de terça-feira (4), ele apresentou uma intercorrência clínica e foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Araçatuba, onde permanece em estado estável.

O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil por meio do Conselho Tutelar. Inicialmente registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), o boletim foi encaminhado nesta quarta-feira (5) ao 1º Distrito Policial de Birigui, que deu início às investigações.

Segundo o boletim de ocorrência, a agressão aconteceu no dia 29 de julho, durante a saída dos alunos. Conforme relato encaminhado pela escola, um estudante utilizou uma pá de lixo para atingir o colega no corredor da unidade. O episódio não foi presenciado por funcionários devido ao grande fluxo de estudantes no momento da dispersão.