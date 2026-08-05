A Justiça de Birigui condenou, nessa terça-feira (4), Cauã Anselmo Rosa, de 22 anos, e Leonardo Porto, de 35 anos, pelo assassinato de Charles Ribeiro, após uma sessão do Tribunal do Júri que durou mais de 11 horas. O julgamento teve início às 9h da manhã e foi encerrado apenas às 20h20, sendo acompanhado por familiares dos réus e da vítima, que permaneceram no plenário durante praticamente toda a sessão.
A sessão foi presidida pelo juiz Juliano Santos de Lima, tendo como representante do Ministério Público o promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes. A defesa dos dois acusados foi realizada pela advogada dativa Keilla Dias Takahashi, que apresentou diferentes teses para tentar convencer o Conselho de Sentença.
Durante a fase de debates, o Ministério Público sustentou a condenação dos dois réus conforme os termos da pronúncia. O promotor também requereu que fossem reconhecidos os maus antecedentes de Cauã e, em relação a Leonardo, além dos maus antecedentes, a agravante da reincidência, refletindo diretamente na dosimetria das penas.
Na sequência, a advogada Keilla Dias Takahashi apresentou a defesa dos acusados. Em favor de Cauã Anselmo Rosa, sustentou a tese de legítima defesa própria em relação ao homicídio e pediu a desclassificação do crime patrimonial para furto simples.
Já em favor de Leonardo Porto, argumentou que ele teria agido em legítima defesa de terceiros, defendendo ainda o reconhecimento do homicídio privilegiado por injusta provocação da vítima.
Quanto ao crime patrimonial, a defesa alegou negativa de autoria. Ao final, a advogada também pediu aos jurados clemência, destacando o arrependimento dos acusados pelos fatos ocorridos.
Em um dos momentos de maior tensão da sessão, a mãe da vítima, que acompanhava o julgamento da plateia, manifestou-se durante a sustentação da defesa. A advogada solicitou a intervenção do juiz presidente, que advertiu a familiar de que novas manifestações poderiam resultar em sua retirada do plenário.
Após réplica do Ministério Público e tréplica da defesa, os jurados seguiram para a sala secreta para responder aos quesitos. De volta ao plenário, o juiz Juliano Santos de Lima fez a leitura da sentença, acolhendo integralmente a decisão soberana do Conselho de Sentença.
Na decisão, Cauã Anselmo Rosa foi condenado a 25 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 17 dias-multa, em regime inicial fechado.
Já Leonardo Porto recebeu pena de 29 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, além de 22 dias-multa, também em regime inicial fechado.
Ao justificar a manutenção da prisão preventiva dos dois condenados, o magistrado destacou a gravidade da execução do crime. Em trecho da sentença, afirmou que a custódia permanece necessária diante da "gravidade concreta da conduta", ressaltando que a vítima foi atingida por golpes de facão quando já estava "caída e desarmada", circunstâncias reconhecidas pelos jurados como emprego de meio cruel e recurso que dificultou sua defesa. O juiz também mencionou a ocultação da arma utilizada e do objeto subtraído após a fuga, fatores que, segundo ele, evidenciam a intenção de assegurar a impunidade.
Ao final da sessão, o juiz agradeceu a atuação de todos os profissionais envolvidos nos trabalhos do Tribunal do Júri e declarou encerrado o julgamento às 20h20, encerrando um dos julgamentos de maior duração realizados recentemente na Comarca de Birigui.
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