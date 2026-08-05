A Justiça de Birigui condenou, nessa terça-feira (4), Cauã Anselmo Rosa, de 22 anos, e Leonardo Porto, de 35 anos, pelo assassinato de Charles Ribeiro, após uma sessão do Tribunal do Júri que durou mais de 11 horas. O julgamento teve início às 9h da manhã e foi encerrado apenas às 20h20, sendo acompanhado por familiares dos réus e da vítima, que permaneceram no plenário durante praticamente toda a sessão.

A sessão foi presidida pelo juiz Juliano Santos de Lima, tendo como representante do Ministério Público o promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes. A defesa dos dois acusados foi realizada pela advogada dativa Keilla Dias Takahashi, que apresentou diferentes teses para tentar convencer o Conselho de Sentença.

Durante a fase de debates, o Ministério Público sustentou a condenação dos dois réus conforme os termos da pronúncia. O promotor também requereu que fossem reconhecidos os maus antecedentes de Cauã e, em relação a Leonardo, além dos maus antecedentes, a agravante da reincidência, refletindo diretamente na dosimetria das penas.