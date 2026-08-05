A Justiça decretou, na manhã desta quarta-feira (5), a prisão preventiva do guarda civil municipal, de 60 anos, investigado pela morte de José Roberto Nunes, de 55 anos, ocorrida na manhã de terça-feira (4), na Praça Rui Barbosa, região central de Araçatuba.

O acusado passou por audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Com a decisão judicial, ele permanecerá à disposição da Justiça enquanto as investigações prosseguem. Até o fechamento desta reportagem, não havia confirmação sobre a unidade prisional para a qual ele seria transferido.

Segundo as investigações iniciais da Polícia Civil, a principal hipótese é de que o homicídio tenha sido motivado por um conflito envolvendo um terreno da família. Conforme apurado, a vítima era filho da madrasta do guarda civil municipal, e o desentendimento entre ambos teria se agravado até culminar no crime.