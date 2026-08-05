A Justiça decretou, na manhã desta quarta-feira (5), a prisão preventiva do guarda civil municipal, de 60 anos, investigado pela morte de José Roberto Nunes, de 55 anos, ocorrida na manhã de terça-feira (4), na Praça Rui Barbosa, região central de Araçatuba.
O acusado passou por audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Com a decisão judicial, ele permanecerá à disposição da Justiça enquanto as investigações prosseguem. Até o fechamento desta reportagem, não havia confirmação sobre a unidade prisional para a qual ele seria transferido.
Segundo as investigações iniciais da Polícia Civil, a principal hipótese é de que o homicídio tenha sido motivado por um conflito envolvendo um terreno da família. Conforme apurado, a vítima era filho da madrasta do guarda civil municipal, e o desentendimento entre ambos teria se agravado até culminar no crime.
O homicídio aconteceu ao lado de uma agência bancária, em uma das áreas mais movimentadas do centro da cidade. José Roberto Nunes foi atingido por dois disparos de arma de fogo. Equipes de resgate foram acionadas e encaminharam a vítima à Santa Casa de Araçatuba, porém ela já chegou à unidade hospitalar sem sinais de vida.
Após os disparos, o guarda civil municipal, que estava de folga no momento do crime, apresentou-se na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde prestou depoimento ao delegado responsável pela investigação. Em seguida, permaneceu preso na carceragem até ser conduzido à audiência de custódia.
A arma de fogo utilizada na ação foi apreendida pelas autoridades. O local do crime foi isolado para os trabalhos da Polícia Científica, enquanto equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil realizaram os primeiros levantamentos e coletaram elementos que irão subsidiar a investigação.
O inquérito policial segue em andamento. A Polícia Civil continua ouvindo testemunhas e reunindo provas para esclarecer todas as circunstâncias do homicídio, bem como confirmar a motivação e a dinâmica dos fatos.
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