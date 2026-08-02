Um homem de 38 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo neste sábado (1º), em Pereira Barreto. A ocorrência começou após a Polícia Militar ser acionada para atender a um desentendimento.

Durante o atendimento, o homem informou aos policiais que possuía armas. No interior do imóvel, a equipe encontrou inicialmente um simulacro de pistola.

Segundo a PM, o suspeito afirmou que mantinha outros armamentos em um sítio localizado no Assentamento Esmeralda. Com o apoio da Força Tática, os militares foram até o endereço indicado.