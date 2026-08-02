O motorista e o passageiro de um carro com placas da Bolívia foram presos neste domingo (2) após a Polícia Militar Rodoviária encontrar 4,4 quilos de pasta base de cocaína escondidos nas rodas do veículo. A abordagem ocorreu no km 605,7 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Mirandópolis.
Segundo a corporação, o Toyota Previa foi parado por volta das 11h20 durante a Operação Impacto/Hércules. Ao serem questionados sobre o destino da viagem, os dois ocupantes teriam apresentado informações contraditórias.
Os policiais também perceberam alterações nas rodas e levaram o automóvel até uma borracharia para uma inspeção mais detalhada. Durante a desmontagem das rodas traseiras, foram encontrados vários pacotes com droga presos na parte interna.
Além do entorpecente, dois aparelhos celulares foram apreendidos. A Polícia Rodoviária estimou que a retirada da carga de circulação tenha causado um prejuízo de aproximadamente R$ 220 mil ao crime organizado.
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Mirandópolis. O motorista e o passageiro, ambos bolivianos e sem antecedentes criminais, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e permaneceram presos à disposição da Justiça.
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