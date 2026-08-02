Um homem procurado pela Justiça por não retornar ao sistema prisional após uma saída temporária foi preso neste sábado (1º), em General Salgado. Durante a abordagem, a Polícia Militar também constatou que a motocicleta usada por ele havia sido furtada.

Segundo a corporação, o suspeito despertou a atenção da equipe ao desembarcar do veículo durante um patrulhamento. Na revista pessoal, os policiais encontraram uma faca presa à cintura dele.

Questionado sobre a origem da motocicleta, o homem teria apresentado versões contraditórias. Uma consulta aos sistemas policiais revelou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por não ter retornado à prisão após receber o benefício da saída temporária.