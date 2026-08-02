02 de agosto de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
GENERAL SALGADO

Homem que não voltou da saidinha é preso com moto furtada

Por Wesley Pedrosa | da redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Procurado foi abordado com uma faca e deu versões divergentes sobre o veículo
Procurado foi abordado com uma faca e deu versões divergentes sobre o veículo

Um homem procurado pela Justiça por não retornar ao sistema prisional após uma saída temporária foi preso neste sábado (1º), em General Salgado. Durante a abordagem, a Polícia Militar também constatou que a motocicleta usada por ele havia sido furtada.

Segundo a corporação, o suspeito despertou a atenção da equipe ao desembarcar do veículo durante um patrulhamento. Na revista pessoal, os policiais encontraram uma faca presa à cintura dele.

Questionado sobre a origem da motocicleta, o homem teria apresentado versões contraditórias. Uma consulta aos sistemas policiais revelou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por não ter retornado à prisão após receber o benefício da saída temporária.

Na sequência, os militares localizaram o proprietário da moto. Ele informou que o veículo havia sido levado da frente de sua residência.

O suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial, onde a prisão em flagrante por furto foi confirmada. O mandado judicial também foi cumprido, e ele permaneceu à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários