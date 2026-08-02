Um homem de 40 anos morreu após se afogar na tarde de sábado (1º) na Prainha Municipal de Araçatuba, localizada às margens do Rio Tietê. A vítima foi identificada como Ricardo Aparecido Pereira.
De acordo com o registro policial, pessoas que estavam no local ouviram gritos de socorro perto do píer. Pouco depois, perceberam que um homem havia desaparecido na água.
Frequentadores conseguiram retirar Ricardo do rio antes da chegada do resgate.
Equipes do Corpo de Bombeiros deram continuidade ao atendimento e encaminharam a vítima ao pronto-socorro de Araçatuba. Durante o trajeto, um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se juntou à equipe para auxiliar nos procedimentos.
Apesar das tentativas de reanimação, o homem não resistiu. A morte foi confirmada na unidade hospitalar.
O caso foi registrado e será apurado pela Polícia Civil, que deverá investigar as circunstâncias do afogamento.
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