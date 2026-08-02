Um homem de 40 anos morreu após se afogar na tarde de sábado (1º) na Prainha Municipal de Araçatuba, localizada às margens do Rio Tietê. A vítima foi identificada como Ricardo Aparecido Pereira.

De acordo com o registro policial, pessoas que estavam no local ouviram gritos de socorro perto do píer. Pouco depois, perceberam que um homem havia desaparecido na água.

Frequentadores conseguiram retirar Ricardo do rio antes da chegada do resgate.