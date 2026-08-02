A Prefeitura de Rinópolis, região de Araçatuba, abriu inscrições para um concurso público com oito vagas efetivas, distribuídas entre cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.966,32 a R$ 15.493,89.

O processo seletivo é organizado pela GL Consultoria e segue as regras do edital. As inscrições podem ser feitas pela internet até as 13h do dia 17 de agosto.

Vagas disponíveis