A Prefeitura de Rinópolis, região de Araçatuba, abriu inscrições para um concurso público com oito vagas efetivas, distribuídas entre cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.966,32 a R$ 15.493,89.
O processo seletivo é organizado pela GL Consultoria e segue as regras do edital. As inscrições podem ser feitas pela internet até as 13h do dia 17 de agosto.
Vagas disponíveis
Para candidatos com ensino fundamental, há oportunidades para agente operacional feminino, agente operacional masculino, monitor de transporte escolar e tratorista. Os vencimentos são de R$ 1.966,32 ou R$ 2.658,87, com jornada semanal de 40 horas.
O cargo de motorista exige ensino médio, Carteira Nacional de Habilitação na categoria “D” e cursos específicos relacionados à condução de veículos. A remuneração prevista é de R$ 2.658,87 para 40 horas semanais.
Já as vagas de nível superior são para auxiliar de desenvolvimento infantil, médico de Estratégia de Saúde da Família e terapeuta ocupacional.
Nesse grupo, os salários variam de R$ 3.481,27 a R$ 15.493,89. As jornadas são de 40 horas para auxiliar de desenvolvimento infantil e médico ESF, enquanto o terapeuta ocupacional deverá cumprir 20 horas semanais.
Inscrições e taxas
As inscrições começaram às 13h de 30 de julho e seguem até as 13h de 17 de agosto, exclusivamente pelo site da banca organizadora. (https://portal.glconsultoria.com.br/edital/ver/323)
As taxas são de:
R$ 40 para cargos de nível fundamental;
R$ 50 para motorista, de nível médio;
R$ 80 para funções de nível superior.
Após uma retificação no edital, os candidatos passaram a ter a possibilidade de se inscrever para mais de um cargo, desde que os horários das provas não coincidam.
Etapas do concurso
A prova objetiva está prevista para 13 de setembro de 2026 e será aplicada a todos os inscritos.
Os candidatos aos três cargos de nível superior também passarão por avaliação de títulos, de caráter classificatório.
Para agente operacional, motorista e tratorista, haverá ainda uma prova prática destinada a verificar habilidades operacionais e técnicas.
O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da homologação. O prazo poderá ser prorrogado uma vez pelo mesmo período, conforme a necessidade da administração municipal.
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