A criação de 100 cargos efetivos de professor auxiliar será o principal tema da primeira sessão ordinária da Câmara de Birigui após o recesso parlamentar. A proposta volta ao plenário nesta terça-feira (4), a partir das 19h.

De autoria da Prefeitura, o Projeto de Lei havia sido adiado após um pedido de vistas. Além das vagas para professores auxiliares, o texto prevê a abertura de outros postos em diferentes áreas da administração municipal e mais dois cargos de professor de Educação Especial.

A intenção é substituir profissionais atualmente contratados de forma temporária por servidores aprovados em concurso público. Segundo o Executivo, atividades permanentes da rede municipal de ensino devem ser exercidas por funcionários efetivos.