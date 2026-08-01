Um homem foi preso na noite de sexta-feira (31), suspeito de matar e esquartejar uma mulher em São José do Rio Preto. Partes do corpo da vítima foram encontradas em lixeiras de uma marmitaria no bairro Parque Estoril.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi identificado após uma investigação que envolveu coleta de provas, depoimentos, exames periciais e cruzamento de informações.

O homem foi localizado na própria residência e levado para a sede da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic). Até a última atualização do caso, ele permanecia à disposição da Justiça e aguardava audiência de custódia.