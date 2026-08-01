01 de agosto de 2026
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RIO PRETO

Suspeito de esquartejar mulher e ocultar corpo é preso

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
Vítima tinha perfurações no peito e partes do corpo foram deixadas em sacos de lixo
Vítima tinha perfurações no peito e partes do corpo foram deixadas em sacos de lixo

Um homem foi preso na noite de sexta-feira (31), suspeito de matar e esquartejar uma mulher em São José do Rio Preto. Partes do corpo da vítima foram encontradas em lixeiras de uma marmitaria no bairro Parque Estoril.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi identificado após uma investigação que envolveu coleta de provas, depoimentos, exames periciais e cruzamento de informações.

O homem foi localizado na própria residência e levado para a sede da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic). Até a última atualização do caso, ele permanecia à disposição da Justiça e aguardava audiência de custódia.

O exame necroscópico confirmou que os restos mortais pertenciam a uma mulher. Conforme a polícia, o corpo havia sido desmembrado e apresentava várias perfurações na região do peito.

As partes foram localizadas dentro de diferentes sacos de lixo. A identidade da vítima não foi informada.

A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do homicídio e trabalha para concluir o inquérito.

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