Um homem foi preso na noite de sexta-feira (31), suspeito de matar e esquartejar uma mulher em São José do Rio Preto. Partes do corpo da vítima foram encontradas em lixeiras de uma marmitaria no bairro Parque Estoril.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi identificado após uma investigação que envolveu coleta de provas, depoimentos, exames periciais e cruzamento de informações.
O homem foi localizado na própria residência e levado para a sede da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic). Até a última atualização do caso, ele permanecia à disposição da Justiça e aguardava audiência de custódia.
O exame necroscópico confirmou que os restos mortais pertenciam a uma mulher. Conforme a polícia, o corpo havia sido desmembrado e apresentava várias perfurações na região do peito.
As partes foram localizadas dentro de diferentes sacos de lixo. A identidade da vítima não foi informada.
A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do homicídio e trabalha para concluir o inquérito.
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