Uma carga de anabolizantes e medicamentos para emagrecimento de origem estrangeira foi apreendida nesta sexta-feira (31), durante uma fiscalização na Rodovia Gabriel Melhado (SP-461), em Bilac.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a ocorrência foi registrada durante a Operação Impacto. Os agentes abordaram um automóvel ocupado pelo motorista e por um passageiro.

Durante a vistoria, foram encontrados diversos produtos sem documentação fiscal. A carga incluía 578 ampolas de esteroides anabolizantes e emagrecedores, além de 30 cartelas de comprimidos.