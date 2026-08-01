01 de agosto de 2026
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CARGA APREENDIDA

Carga ilegal com 578 ampolas é apreendida na SP-461 em Bilac

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Rodoviária
Anabolizantes e emagrecedores sem nota fiscal estavam em carro abordado na SP-461
Anabolizantes e emagrecedores sem nota fiscal estavam em carro abordado na SP-461

Uma carga de anabolizantes e medicamentos para emagrecimento de origem estrangeira foi apreendida nesta sexta-feira (31), durante uma fiscalização na Rodovia Gabriel Melhado (SP-461), em Bilac.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a ocorrência foi registrada durante a Operação Impacto. Os agentes abordaram um automóvel ocupado pelo motorista e por um passageiro.

Durante a vistoria, foram encontrados diversos produtos sem documentação fiscal. A carga incluía 578 ampolas de esteroides anabolizantes e emagrecedores, além de 30 cartelas de comprimidos.

Ainda conforme a corporação, os dois ocupantes não possuíam antecedentes criminais. A procedência e o destino das mercadorias deverão ser investigados.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba. O veículo e os produtos foram apreendidos, enquanto os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça.

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