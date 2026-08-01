01 de agosto de 2026
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ATLÂNTICO 2

Suspeito foge de bicicleta, dispensa droga e é preso em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Segundo a PM, homem fugiu de bicicleta, jogou droga na rua e revelou estoque em casa
Segundo a PM, homem fugiu de bicicleta, jogou droga na rua e revelou estoque em casa

Um homem foi preso por tráfico de drogas na sexta-feira (31), no bairro Atlântico II, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada na Rua Geraldo Sanches Hernandes.

Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento quando tentou abordar o suspeito, que já era citado em denúncias relacionadas à venda de entorpecentes. Ele não obedeceu à ordem de parada e fugiu de bicicleta.

Durante o acompanhamento, o homem teria dispensado porções de maconha e dinheiro na rua. Após ser alcançado e detido, ele informou aos policiais que guardava mais droga em sua residência.

No imóvel indicado, a equipe encontrou aproximadamente 55 gramas de maconha e R$ 20 em dinheiro.

O suspeito foi levado à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba. Após o registro da ocorrência, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

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