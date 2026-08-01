Um homem foi preso por tráfico de drogas na sexta-feira (31), no bairro Atlântico II, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada na Rua Geraldo Sanches Hernandes.

Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento quando tentou abordar o suspeito, que já era citado em denúncias relacionadas à venda de entorpecentes. Ele não obedeceu à ordem de parada e fugiu de bicicleta.

Durante o acompanhamento, o homem teria dispensado porções de maconha e dinheiro na rua. Após ser alcançado e detido, ele informou aos policiais que guardava mais droga em sua residência.