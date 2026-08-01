Um homem foi preso por tráfico de drogas na sexta-feira (31), durante uma fiscalização da Operação Baixo Ruído, em Penápolis. A abordagem ocorreu na Avenida Marginal Maria Chica, no bairro Vila Fátima.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito conduzia uma motocicleta quando foi parado pela equipe. Durante a revista, os policiais encontraram com ele uma porção de maconha do tipo dry.

Questionado sobre a origem do entorpecente, o homem informou que havia mais drogas em sua residência. Os militares foram até o endereço indicado e localizaram porções de maconha e cocaína.