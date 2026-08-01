01 de agosto de 2026
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AÇÃO DA PM

Flagra de venda de crack leva à prisão de dupla em Penápolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
PM apreendeu 21 porções de crack, celulares e dinheiro em imóvel no Jardim São Paulo
PM apreendeu 21 porções de crack, celulares e dinheiro em imóvel no Jardim São Paulo

Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas na sexta-feira (31), no bairro Jardim São Paulo, em Penápolis.

Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento quando viu uma mulher entregar um pequeno invólucro a um homem em frente a uma residência que já havia sido mencionada em denúncias de tráfico.

O comprador foi abordado e estava com uma porção de crack. Aos policiais, ele afirmou que havia acabado de adquirir a droga naquele endereço.

Com o apoio de outras equipes, os militares abordaram a suspeita. Conforme a ocorrência, ela admitiu a venda do entorpecente e indicou que havia mais drogas dentro do imóvel.

Durante as buscas, foram encontradas porções de crack prontas para comercialização, dinheiro e aparelhos celulares. Outro suspeito que estava na residência também foi abordado e, com ele, a polícia localizou mais porções da droga.

Ao todo, foram apreendidas 21 porções de crack, três celulares e R$ 20,10. A dupla foi encaminhada ao Plantão Policial e permaneceu presa à disposição da Justiça.

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