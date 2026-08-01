Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas na sexta-feira (31), no bairro Jardim São Paulo, em Penápolis.

Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento quando viu uma mulher entregar um pequeno invólucro a um homem em frente a uma residência que já havia sido mencionada em denúncias de tráfico.

O comprador foi abordado e estava com uma porção de crack. Aos policiais, ele afirmou que havia acabado de adquirir a droga naquele endereço.