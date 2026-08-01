Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas na sexta-feira (31), no bairro Jardim São Paulo, em Penápolis.
Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento quando viu uma mulher entregar um pequeno invólucro a um homem em frente a uma residência que já havia sido mencionada em denúncias de tráfico.
O comprador foi abordado e estava com uma porção de crack. Aos policiais, ele afirmou que havia acabado de adquirir a droga naquele endereço.
Com o apoio de outras equipes, os militares abordaram a suspeita. Conforme a ocorrência, ela admitiu a venda do entorpecente e indicou que havia mais drogas dentro do imóvel.
Durante as buscas, foram encontradas porções de crack prontas para comercialização, dinheiro e aparelhos celulares. Outro suspeito que estava na residência também foi abordado e, com ele, a polícia localizou mais porções da droga.
Ao todo, foram apreendidas 21 porções de crack, três celulares e R$ 20,10. A dupla foi encaminhada ao Plantão Policial e permaneceu presa à disposição da Justiça.
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