Confira os sepultamentos programados para este sábado (01) em Araçatuba, Birigui e região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da cidade.

LOURDES BAGGIO TEIXEIRA – Araçatuba