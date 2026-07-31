As famílias que sonham com a casa própria ainda têm uma nova oportunidade de garantir um auxílio financeiro por meio do programa Casa Paulista. O Governo do Estado mantém abertas mais de 100 Cartas de Crédito Imobiliário (CCI) durante o Feirão Casa Paulista, que acontece neste sábado (2) e domingo (3) em municípios da região administrativa de São José do Rio Preto.

Os subsídios são destinados à compra do primeiro imóvel e não precisam ser devolvidos pelos beneficiários, desde que sejam atendidos todos os critérios estabelecidos pelo programa.

Ao todo, permanecem disponíveis 108 cartas de crédito. Em Novo Horizonte, são 27 benefícios no valor de R$ 10 mil cada. Em Jales, outras 33 cartas também oferecem subsídio de R$ 10 mil por família. Já em São José do Rio Preto, estão disponíveis 48 cartas de crédito, cada uma no valor de R$ 13 mil.