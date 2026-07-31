Após a confirmação do 15º caso de sarampo no Estado de São Paulo em 2026, a Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba reforçou o alerta sobre a importância da vacinação. Embora o município não registre casos da doença desde 2020, a cobertura vacinal está abaixo do índice recomendado pelo Ministério da Saúde, aumentando o risco de reintrodução do vírus.
O novo caso confirmado pelo Estado é de uma menina entre 1 e 2 anos, moradora de Guarulhos, que não havia sido vacinada contra a doença. Com isso, São Paulo soma 15 casos de sarampo neste ano, sendo 12 na capital, dois em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos.
Na semana passada, o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) emitiu um alerta aos serviços de saúde e educação para intensificar as ações de vigilância e prevenção.
Cobertura abaixo da meta
Segundo a Vigilância Epidemiológica de Araçatuba, a cobertura vacinal contra o sarampo está em 83,71% na primeira dose e 64,69% na segunda dose, índices inferiores à meta de 95% preconizada pelo Ministério da Saúde.
A diretora da Vigilância Epidemiológica, Priscila Cestaro, orienta que pais e responsáveis verifiquem a caderneta de vacinação das crianças e que adolescentes e adultos procurem uma unidade de saúde para atualizar o esquema vacinal, caso necessário.
Quem deve se vacinar?
Pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), a primeira dose da vacina tríplice viral deve ser aplicada aos 12 meses de idade, enquanto a segunda dose é recomendada aos 15 meses, preferencialmente com a vacina tetraviral, que também protege contra a varicela.
Pessoas entre 5 e 29 anos devem ter duas doses da vacina. Já adultos de 30 a 59 anos precisam ter recebido pelo menos uma dose ao longo da vida. Trabalhadores da saúde também devem possuir duas doses do imunizante. A vacina é contraindicada para gestantes e pessoas imunossuprimidas.
Doença pode causar complicações graves
A infectologista da Secretaria Municipal de Saúde, Heloysa Liberatori Gimaiel, destaca que não existe tratamento específico para o sarampo e reforça que a imunização é a forma mais eficaz de prevenção.
Segundo ela, além de proteger quem recebe a vacina, a alta cobertura vacinal contribui para proteger pessoas que não podem ser imunizadas, como pacientes imunossuprimidos, evitando que a doença volte a circular no município.
O sarampo é transmitido por gotículas respiratórias expelidas ao tossir, espirrar ou falar. Os principais sintomas são febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, tosse, coriza e conjuntivite. Em casos mais graves, a doença pode evoluir para pneumonia, encefalite e até levar à morte.
Onde se vacinar
As salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Araçatuba funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Já as unidades Morada dos Nobres, Planalto, Umuarama 2, Jardim TV, Etheucle Turrini e São José oferecem atendimento em horário estendido, com aplicação de vacinas até as 22h.
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