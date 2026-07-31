Após a confirmação do 15º caso de sarampo no Estado de São Paulo em 2026, a Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba reforçou o alerta sobre a importância da vacinação. Embora o município não registre casos da doença desde 2020, a cobertura vacinal está abaixo do índice recomendado pelo Ministério da Saúde, aumentando o risco de reintrodução do vírus.

O novo caso confirmado pelo Estado é de uma menina entre 1 e 2 anos, moradora de Guarulhos, que não havia sido vacinada contra a doença. Com isso, São Paulo soma 15 casos de sarampo neste ano, sendo 12 na capital, dois em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos.

Na semana passada, o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) emitiu um alerta aos serviços de saúde e educação para intensificar as ações de vigilância e prevenção.

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