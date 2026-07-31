Um adolescente de 12 anos ficou ferido após ser atingido por um carro na manhã desta sexta-feira (31), em Birigui. O acidente aconteceu por volta das 8h, no cruzamento das ruas Thomaz Lopes Fernandes e Pedro Vendrame, no bairro Parque Residencial América.
De acordo com a Polícia Militar, o adolescente seguia de bicicleta pela Rua Pedro Vendrame quando atravessou o cruzamento e foi atingido por um Ford Fiesta, conduzido por uma mulher de 46 anos.
A motorista relatou que tentou frear ao perceber o ciclista, mas não conseguiu evitar a colisão.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom, porém, ao chegarem ao local, a Unidade de Resgate já havia socorrido a vítima e a encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal.
Segundo o atendimento médico, o adolescente sofreu apenas escoriações nos joelhos e no cotovelo esquerdo. Ele permaneceu em bom estado geral.
A Polícia Civil foi comunicada sobre a ocorrência e dispensou a realização de perícia no local. A documentação da condutora e do veículo foi conferida e estava regular.
As circunstâncias do acidente foram registradas e serão apuradas pelas autoridades competentes.
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