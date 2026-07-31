Um adolescente de 12 anos ficou ferido após ser atingido por um carro na manhã desta sexta-feira (31), em Birigui. O acidente aconteceu por volta das 8h, no cruzamento das ruas Thomaz Lopes Fernandes e Pedro Vendrame, no bairro Parque Residencial América.

De acordo com a Polícia Militar, o adolescente seguia de bicicleta pela Rua Pedro Vendrame quando atravessou o cruzamento e foi atingido por um Ford Fiesta, conduzido por uma mulher de 46 anos.

A motorista relatou que tentou frear ao perceber o ciclista, mas não conseguiu evitar a colisão.