31 de julho de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Polícia apreende armas de investigado por tentativa de homicídio

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Civil
Durante as buscas, os policiais localizaram e apreenderam três pistolas registradas em nome do investigado, sendo armas de calibres 9 milímetros e .22, além de munições íntegras e deflagradas
Durante as buscas, os policiais localizaram e apreenderam três pistolas registradas em nome do investigado, sendo armas de calibres 9 milímetros e .22, além de munições íntegras e deflagradas

A Polícia Civil apreendeu três armas de fogo, munições e carregadores durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (31), em Birigui. A diligência faz parte das investigações sobre uma tentativa de homicídio registrada no último sábado (25), que teve como vítima um construtor.

A ação foi realizada por investigadores do 2º Distrito Policial de Birigui, com acompanhamento do delegado responsável pelo caso, em uma residência localizada na Alameda Luís da Silveira, no bairro Colinas. O mandado foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Birigui, no âmbito do inquérito policial que apura o crime.

O investigado, proprietário da obra onde ocorreu o atentado, não estava na residência no momento da operação. A esposa dele acompanhou o cumprimento da ordem judicial, segundo informou a Polícia Civil.

Durante as buscas, os policiais localizaram e apreenderam três pistolas registradas em nome do investigado, sendo armas de calibres 9 milímetros e .22, além de munições íntegras e deflagradas de diversos calibres, carregadores e outros objetos relacionados a armamentos.

Também foram encontradas munições de calibre 12. No entanto, conforme a polícia, não foi localizada nenhuma arma compatível com esse calibre, nem foi apresentado registro correspondente.

O aparelho celular do investigado, que também era alvo da decisão judicial, não foi apreendido porque ele não estava no imóvel.

De acordo com a Polícia Civil, o advogado do acusado informou que seu cliente deverá comparecer ao 2º Distrito Policial na próxima semana para prestar esclarecimentos.

Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia criminal. Os exames de eficiência e balística deverão auxiliar na continuidade das investigações e verificar eventual relação entre as armas apreendidas e a tentativa de homicídio registrada no imóvel em construção, no bairro Novo Jardim Stábile.

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