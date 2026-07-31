A Polícia Civil apreendeu três armas de fogo, munições e carregadores durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (31), em Birigui. A diligência faz parte das investigações sobre uma tentativa de homicídio registrada no último sábado (25), que teve como vítima um construtor.

A ação foi realizada por investigadores do 2º Distrito Policial de Birigui, com acompanhamento do delegado responsável pelo caso, em uma residência localizada na Alameda Luís da Silveira, no bairro Colinas. O mandado foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Birigui, no âmbito do inquérito policial que apura o crime.

O investigado, proprietário da obra onde ocorreu o atentado, não estava na residência no momento da operação. A esposa dele acompanhou o cumprimento da ordem judicial, segundo informou a Polícia Civil.