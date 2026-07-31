A Polícia Civil apreendeu três armas de fogo, munições e carregadores durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (31), em Birigui. A diligência faz parte das investigações sobre uma tentativa de homicídio registrada no último sábado (25), que teve como vítima um construtor.
A ação foi realizada por investigadores do 2º Distrito Policial de Birigui, com acompanhamento do delegado responsável pelo caso, em uma residência localizada na Alameda Luís da Silveira, no bairro Colinas. O mandado foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Birigui, no âmbito do inquérito policial que apura o crime.
O investigado, proprietário da obra onde ocorreu o atentado, não estava na residência no momento da operação. A esposa dele acompanhou o cumprimento da ordem judicial, segundo informou a Polícia Civil.
Durante as buscas, os policiais localizaram e apreenderam três pistolas registradas em nome do investigado, sendo armas de calibres 9 milímetros e .22, além de munições íntegras e deflagradas de diversos calibres, carregadores e outros objetos relacionados a armamentos.
Também foram encontradas munições de calibre 12. No entanto, conforme a polícia, não foi localizada nenhuma arma compatível com esse calibre, nem foi apresentado registro correspondente.
O aparelho celular do investigado, que também era alvo da decisão judicial, não foi apreendido porque ele não estava no imóvel.
De acordo com a Polícia Civil, o advogado do acusado informou que seu cliente deverá comparecer ao 2º Distrito Policial na próxima semana para prestar esclarecimentos.
Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia criminal. Os exames de eficiência e balística deverão auxiliar na continuidade das investigações e verificar eventual relação entre as armas apreendidas e a tentativa de homicídio registrada no imóvel em construção, no bairro Novo Jardim Stábile.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.