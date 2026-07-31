Um homem de 36 anos morreu na manhã desta sexta-feira (31), em Penápolis, após ser baleado durante uma ação do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). A intervenção ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Regresso, deflagrada para desarticular uma organização criminosa com atuação na região.
A vítima foi identificada como Leandro Lopes Rosa da Silva, conhecido como "Jabá". Conforme as informações apuradas, ele era um dos investigados na operação, que reúne equipes da Polícia Civil, Ministério Público e Polícia Militar para o cumprimento de mandados judiciais em diversas cidades do interior paulista.
Segundo as informações iniciais, os policiais se dirigiram a um imóvel no bairro Parque dos Girassóis para cumprir o mandado expedido pela Justiça. Durante a abordagem, o investigado teria reagido à ação policial e acabou sendo atingido por disparos. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.
Após o confronto, a área foi isolada para os trabalhos da perícia técnico-científica, que deverá esclarecer a dinâmica da ocorrência. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre eventuais materiais apreendidos no imóvel.
Enquanto as diligências prosseguiam nas cidades-alvo da operação, equipes responsáveis pelo cumprimento dos mandados começaram a apresentar presos e objetos apreendidos na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba.
A Operação Regresso cumpre 10 mandados de prisão e 27 mandados de busca e apreensão contra 21 investigados nos municípios de Araçatuba, Birigui, Penápolis, Lins, Tarumã e Teodoro Sampaio.
As investigações são conduzidas pelo Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (NECCOLD), em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), com apoio operacional do Baep. De acordo com os investigadores, parte dos alvos é apontada como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), ocupando funções estratégicas ligadas à distribuição de drogas e à organização das atividades da facção na região.
As investigações e o cumprimento dos mandados seguem em andamento.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.