Um homem de 36 anos morreu na manhã desta sexta-feira (31), em Penápolis, após ser baleado durante uma ação do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). A intervenção ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Regresso, deflagrada para desarticular uma organização criminosa com atuação na região.

A vítima foi identificada como Leandro Lopes Rosa da Silva, conhecido como "Jabá". Conforme as informações apuradas, ele era um dos investigados na operação, que reúne equipes da Polícia Civil, Ministério Público e Polícia Militar para o cumprimento de mandados judiciais em diversas cidades do interior paulista.

Segundo as informações iniciais, os policiais se dirigiram a um imóvel no bairro Parque dos Girassóis para cumprir o mandado expedido pela Justiça. Durante a abordagem, o investigado teria reagido à ação policial e acabou sendo atingido por disparos. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.