Os moradores de Martinópolis, cidade de aproximadamente 130 km de Araçatuba, terão que retornar às urnas para escolher um novo prefeito e vice-prefeito. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) definiu que a eleição suplementar será realizada no dia 25 de outubro, após manter a cassação da chapa eleita nas eleições municipais.
A decisão atinge o ex-prefeito Valdeci Soares dos Santos Filho, o Soró (Republicanos), e o ex-vice Marcos Rogério Matarazo (Podemos), afastados dos cargos desde junho por determinação da Justiça Eleitoral. A ação investiga suposto abuso de poder político e econômico durante o período eleitoral.
Com o afastamento da chapa, a Prefeitura de Martinópolis passou a ser administrada interinamente pelo presidente da Câmara Municipal, Gabriel Valões Santos (MDB).
A defesa de Soró informou que respeita a decisão judicial, mas afirmou que pretende recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na tentativa de reverter a cassação. Já a Prefeitura informou que ainda não havia sido oficialmente comunicada sobre a definição da nova eleição.
O processo teve início após ação apresentada pelo União Brasil. Em primeira instância, a Justiça Eleitoral havia considerado improcedentes as acusações, mas o TRE-SP reformou a sentença e determinou a cassação da chapa e a realização de uma nova eleição, conforme prevê a legislação eleitoral.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.