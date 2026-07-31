31 de julho de 2026
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NOVA ELEIÇÃO

TRE marca nova eleição para prefeito em Martinópolis em outubro

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Eleitores voltam às urnas após cassação da chapa eleita nas eleições municipais
Eleitores voltam às urnas após cassação da chapa eleita nas eleições municipais

Os moradores de Martinópolis, cidade de aproximadamente 130 km de Araçatuba, terão que retornar às urnas para escolher um novo prefeito e vice-prefeito. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) definiu que a eleição suplementar será realizada no dia 25 de outubro, após manter a cassação da chapa eleita nas eleições municipais.

A decisão atinge o ex-prefeito Valdeci Soares dos Santos Filho, o Soró (Republicanos), e o ex-vice Marcos Rogério Matarazo (Podemos), afastados dos cargos desde junho por determinação da Justiça Eleitoral. A ação investiga suposto abuso de poder político e econômico durante o período eleitoral.

Com o afastamento da chapa, a Prefeitura de Martinópolis passou a ser administrada interinamente pelo presidente da Câmara Municipal, Gabriel Valões Santos (MDB).

A defesa de Soró informou que respeita a decisão judicial, mas afirmou que pretende recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na tentativa de reverter a cassação. Já a Prefeitura informou que ainda não havia sido oficialmente comunicada sobre a definição da nova eleição.

O processo teve início após ação apresentada pelo União Brasil. Em primeira instância, a Justiça Eleitoral havia considerado improcedentes as acusações, mas o TRE-SP reformou a sentença e determinou a cassação da chapa e a realização de uma nova eleição, conforme prevê a legislação eleitoral.

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