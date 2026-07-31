Os moradores de Martinópolis, cidade de aproximadamente 130 km de Araçatuba, terão que retornar às urnas para escolher um novo prefeito e vice-prefeito. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) definiu que a eleição suplementar será realizada no dia 25 de outubro, após manter a cassação da chapa eleita nas eleições municipais.

A decisão atinge o ex-prefeito Valdeci Soares dos Santos Filho, o Soró (Republicanos), e o ex-vice Marcos Rogério Matarazo (Podemos), afastados dos cargos desde junho por determinação da Justiça Eleitoral. A ação investiga suposto abuso de poder político e econômico durante o período eleitoral.

Com o afastamento da chapa, a Prefeitura de Martinópolis passou a ser administrada interinamente pelo presidente da Câmara Municipal, Gabriel Valões Santos (MDB).