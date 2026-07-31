31 de julho de 2026
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ARAÇATUBA

Justiça manda União e Estado fornecerem remédio a paciente

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência Brasil
Decisão beneficia morador com colite ulcerativa grave tratado pelo SUS
Decisão beneficia morador com colite ulcerativa grave tratado pelo SUS

A Justiça Federal determinou essa semana que a União e o Governo do Estado de São Paulo garantam o fornecimento do medicamento Vedolizumabe a um paciente diagnosticado com colite ulcerativa grave, doença inflamatória crônica que afeta o intestino grosso.

A decisão foi proferida pela 1ª Vara Federal de Araçatuba. Conforme a sentença, ficou comprovado que o paciente atende aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde para receber o medicamento, que já integra a lista de tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O autor da ação foi diagnosticado com a doença em 2020 e passou por diferentes tratamentos ao longo dos últimos anos. Entretanto, segundo os laudos médicos anexados ao processo, houve agravamento do quadro clínico e perda da eficácia das terapias anteriores, tornando necessária a utilização do novo medicamento.

Na decisão, a Justiça determinou que a União seja responsável pela compra do remédio, enquanto a Secretaria de Estado da Saúde ficará encarregada do armazenamento e da entrega ao paciente, seguindo a prescrição médica.

A sentença ainda cabe recurso.

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