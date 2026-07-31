31 de julho de 2026
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Bandeirante busca primeira vitória na Copa Paulista em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bandeirante
Leão recebe o Marília neste sábado e tenta reagir no Grupo 1 da competição
Leão recebe o Marília neste sábado e tenta reagir no Grupo 1 da competição

O Bandeirante Esporte Clube entra em campo neste sábado (1º) em busca da primeira vitória na Copa Paulista. A equipe recebe o Marília às 19h, no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, pela terceira rodada do Grupo 1.

Com apenas um ponto conquistado nas duas primeiras partidas, o Leão da Noroeste ocupa a quarta colocação da chave e vê o confronto como decisivo para seguir na disputa pelas vagas da próxima fase.

Na atual fórmula da competição, apenas o líder de cada grupo avança diretamente às quartas de final. Os times que terminarem em segundo e terceiro lugares disputarão uma fase de play-in.

Os ingressos estão disponíveis por R$ 20 para arquibancada e R$ 50 para cadeiras. Para quem não puder comparecer ao estádio, a partida terá transmissão ao vivo pelo canal da Federação Paulista de Futebol no YouTube. (https://www.youtube.com/watch?v=GMkWvwcKg4U)

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