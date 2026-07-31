O Bandeirante Esporte Clube entra em campo neste sábado (1º) em busca da primeira vitória na Copa Paulista. A equipe recebe o Marília às 19h, no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, pela terceira rodada do Grupo 1.

Com apenas um ponto conquistado nas duas primeiras partidas, o Leão da Noroeste ocupa a quarta colocação da chave e vê o confronto como decisivo para seguir na disputa pelas vagas da próxima fase.

Na atual fórmula da competição, apenas o líder de cada grupo avança diretamente às quartas de final. Os times que terminarem em segundo e terceiro lugares disputarão uma fase de play-in.