A empresa Mobitt – Mobilidade Inteligente, com sede em Belo Horizonte (MG), foi classificada em primeiro lugar na sessão da licitação para a concessão do serviço de estacionamento rotativo (Zona Azul) de Araçatuba. A classificação, no entanto, ainda não representa a vitória definitiva no certame.

Conforme apurado pela Folha da Região, a próxima etapa do processo está prevista para a próxima semana, quando a empresa deverá comprovar todas as informações e os requisitos apresentados durante a licitação. Somente após a análise da documentação e o cumprimento das exigências previstas no edital é que a Prefeitura poderá declará-la oficialmente vencedora da concorrência e dar sequência aos trâmites para a assinatura do contrato.

A concessão prevê prazo inicial de dez anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Empresa