A empresa Mobitt – Mobilidade Inteligente, com sede em Belo Horizonte (MG), foi classificada em primeiro lugar na sessão da licitação para a concessão do serviço de estacionamento rotativo (Zona Azul) de Araçatuba. A classificação, no entanto, ainda não representa a vitória definitiva no certame.
Conforme apurado pela Folha da Região, a próxima etapa do processo está prevista para a próxima semana, quando a empresa deverá comprovar todas as informações e os requisitos apresentados durante a licitação. Somente após a análise da documentação e o cumprimento das exigências previstas no edital é que a Prefeitura poderá declará-la oficialmente vencedora da concorrência e dar sequência aos trâmites para a assinatura do contrato.
A concessão prevê prazo inicial de dez anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.
Empresa
Com sede em Belo Horizonte (MG), a Mobitt atua há mais de 30 anos no setor de mobilidade urbana. A empresa iniciou suas atividades na gestão de estacionamentos convencionais e, ao longo dos anos, ampliou sua atuação para soluções tecnológicas voltadas à mobilidade inteligente.
Segundo informações institucionais, a empresa utiliza recursos como inteligência artificial, monitoramento e sistemas digitais para o gerenciamento de estacionamentos. Também afirma desenvolver soluções voltadas à otimização dos espaços urbanos e à melhoria da mobilidade nas cidades.
A classificação obtida pela Mobitt corresponde apenas à fase de julgamento das propostas. Agora, a empresa deverá comprovar a capacidade técnica, operacional e financeira, além de atender às demais exigências previstas no edital.
Caso toda a documentação seja aprovada pela comissão responsável, a empresa será declarada vencedora da licitação e poderá assumir a operação do estacionamento rotativo em Araçatuba.
Histórico
A Zona Azul de Araçatuba foi desativada no fim de outubro de 2024, após o encerramento do contrato de dez anos com a Arapark, empresa responsável pelo serviço até então.
A atual administração publicou o novo aviso de licitação em julho de 2025. Entretanto, o processo foi suspenso no mesmo mês para readequação do estudo técnico de viabilidade econômica e aperfeiçoamento do edital.
A concorrência foi retomada posteriormente, após a atualização dos estudos técnicos, mantendo a previsão de concessão do serviço por dez anos, prorrogáveis por igual período.
Pelo edital, vencerá a empresa que oferecer o maior valor de outorga mensal incidente sobre a arrecadação bruta da concessão. Por determinação legal, esses recursos deverão ser destinados a programas, projetos e benefícios assistenciais administrados pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
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