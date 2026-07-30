A influenciadora digital de 24 anos investigada por suposto estelionato em Araçatuba registrou um boletim de ocorrência por calúnia contra o tio de seu ex-marido, um aposentado de 64 anos que a acusa de utilizar indevidamente um cartão bancário e realizar operações financeiras em seu nome.
O novo registro policial foi feito na quarta-feira (29), um dia após a divulgação da denúncia de estelionato. No boletim de ocorrência, a influenciadora nega todas as acusações e sustenta que sempre utilizou o cartão com autorização do titular e conhecimento da família.
Cartão era usado pela família, diz influenciadora
Em depoimento à Polícia Civil, a jovem afirmou que jamais utilizou o cartão de crédito sem consentimento. Segundo ela, o aposentado disponibilizava o cartão para sua irmã — ex-sogra da influenciadora — auxiliar nas despesas da residência onde todos conviviam até o fim do ano passado.
Ainda conforme sua versão, as compras eram destinadas ao pagamento de despesas domésticas, como supermercado, farmácia e outras necessidades da casa, sempre de conhecimento dos familiares.
Ela também contesta a acusação de que teria contratado empréstimos de forma clandestina. Segundo declarou, apenas uma operação de crédito, de aproximadamente R$ 1 mil, foi realizada para auxiliar no pagamento da própria fatura do cartão.
A influenciadora afirma que a contratação ocorreu com o conhecimento e a participação direta do aposentado, inclusive por meio do reconhecimento facial exigido pelo aplicativo da instituição financeira, procedimento que, segundo ela, não poderia ser concluído sem a autorização do titular.
Versões são divergentes
No boletim de ocorrência registrado anteriormente, o aposentado afirmou que a jovem realizou dois financiamentos em seu nome, totalizando R$ 9 mil, além de utilizar o cartão de crédito para despesas superiores a R$ 5 mil.
Segundo ele, como os valores não foram quitados, seu CPF foi negativado e ele precisou assumir e renegociar as dívidas, que atualmente ultrapassariam R$ 44 mil.
A influenciadora contesta integralmente essa versão. Ela afirma que nunca encontrou o cartão por acaso, como consta no registro policial anterior, e reforça que sempre utilizou o meio de pagamento de forma autorizada e com pleno conhecimento da família.
De acordo com seu relato, era comum realizar compras tanto acompanhada da ex-sogra e do ex-sogro quanto sozinha, sempre para atender às necessidades da residência.
Queixa por calúnia
Ao registrar o boletim de ocorrência, a jovem alegou que as acusações feitas pelo aposentado são falsas e que, em razão delas, passou a ser investigada por um crime que afirma não ter cometido.
Segundo seu depoimento, a situação provocou sofrimento emocional, preocupação e prejuízos à sua imagem e aos seus relacionamentos pessoais.
A Polícia Civil deverá analisar as versões apresentadas pelas duas partes durante a investigação.
Nota da Redação
Antes da publicação da primeira reportagem sobre o caso, a equipe da Folha da Região procurou a influenciadora para que pudesse apresentar sua versão dos fatos. Na ocasião, não houve retorno.
Após a publicação, seguidores da influenciadora passaram a publicar ofensas ao trabalho jornalístico nas redes sociais e fizeram acusações, sem apresentar provas, de que a reportagem teria sido "encomendada".
A Folha da Região esclarece que todas as informações divulgadas foram baseadas em documentos oficiais, especialmente boletins de ocorrência registrados pelas partes, em conformidade com os princípios da apuração jornalística.
Nesta quinta-feira (30), a influenciadora voltou a ser procurada pela reportagem para comentar o novo desdobramento do caso e apresentar eventuais esclarecimentos adicionais. Até o fechamento desta edição, não havia enviado manifestação. Se encaminhadas, as considerações serão publicadas.
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