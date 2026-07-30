A influenciadora digital de 24 anos investigada por suposto estelionato em Araçatuba registrou um boletim de ocorrência por calúnia contra o tio de seu ex-marido, um aposentado de 64 anos que a acusa de utilizar indevidamente um cartão bancário e realizar operações financeiras em seu nome.

O novo registro policial foi feito na quarta-feira (29), um dia após a divulgação da denúncia de estelionato. No boletim de ocorrência, a influenciadora nega todas as acusações e sustenta que sempre utilizou o cartão com autorização do titular e conhecimento da família.

Cartão era usado pela família, diz influenciadora

Em depoimento à Polícia Civil, a jovem afirmou que jamais utilizou o cartão de crédito sem consentimento. Segundo ela, o aposentado disponibilizava o cartão para sua irmã — ex-sogra da influenciadora — auxiliar nas despesas da residência onde todos conviviam até o fim do ano passado.