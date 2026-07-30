Um levantamento exclusivo realizado pela Folha da Região revela um cenário de superlotação em todas as unidades prisionais da região de Araçatuba. Os dados mostram que os oito estabelecimentos penais localizados nos complexos de Lavínia, Mirandópolis e Valparaíso abrigam, juntos, 12.293 presos, embora tenham capacidade oficial para 7.419 vagas. Isso representa um excedente de 4.874 detentos, o equivalente a 65,7% acima da capacidade instalada.

O caso mais crítico é o da Penitenciária 1 de Mirandópolis, que possui capacidade para 1.244 presos, mas atualmente abriga 2.063 detentos. O excedente é de 819 vagas, fazendo com que a unidade opere com aproximadamente 166% da ocupação prevista.

No Complexo Penal de Lavínia, a situação também chama atenção. A Penitenciária 1 comporta oficialmente 844 presos, mas mantém 1.608 internos. A Penitenciária 2 registra 1.564 detentos para a mesma capacidade de 844 vagas. A Penitenciária 3, também projetada para 844 presos, abriga atualmente 1.568 internos. Já o Centro de Detenção Provisória (CDP), projetado para 832 pessoas, atualmente abriga 1.347 presos.